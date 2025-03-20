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Вениамин Кондратьев дал ряд поручений после личного приема граждан

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-dal-ryad-poruchenij-posle-lichnogo-priema-grazhdan
Вениамин Кондратьев дал ряд поручений после личного приема граждан
Видео канала «Кубань 24»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 марта провел личный прием жителей Кубани. На мероприятии подняли вопросы благоустройства, ремонта и водоснабжения в  населенных пунктах.

Участники вокального коллектива «Криница» из станицы Неберджаевской вынуждены проводить репетиции в местной школе, так как Дом культуры реконструируют. Там уже капитально отремонтировали крышу и заменили систему электроснабжения, но здание обновить нужно и внутри.

«Был большой коллектив, но со временем стал меньше. Основная причина — негде заниматься, наш клуб на ремонте. Спасибо школе, но они не в любое время могут разрешить проводить занятия, не всем это удобно», — говорит староста вокального коллектива «Криница» СДК станицы Неберджаевской Крымского района Екатерина Комарова.

На личном приеме граждан с просьбой отремонтировать ДК в Неберджаевской к губернатору обратилась и Ульяна Козырева. Она пришла с младшим сыном, ему всего восемь месяцев. У женщины есть еще две дочери, которые раньше с удовольствием там занимались танцами, а теперь на занятия они ездят в районный центр. Вениамин Кондратьев поддержал жительницу. Дом культуры отремонтируют до конца года. Также глава региона поинтересовался — есть ли в станице место, куда самый младший ребенок будет ходить на занятия.

«Для мальчика важно занятие спортом. Если там возможности для этого? Можно открыть спортивный зал, пристроенный к этому Дому культуры», — сказал Кондратьев.

«У нас отремонтирован спортивный зал в школе. Там преподают самбо, футбол, волейбол, бокс, баскетбол. Это для деток новый отремонтированный зал. Если вы дадите такое поручение, мы с сегодняшнего дня начнем готовить рядом с клубом отдельно стоящий спортивный зал», — уточнил глава Крымского района Сергей Лесь.

«Начинайте проектировать, мы сделаем спортивно-досуговый центр станицы Небержаевской», — поручил губернатор.

Такой же спортивно-досуговый центр появится и в станице Батуринской Брюховецкого района. Максим Скуратов попросил губернатора обустроить многофункциональную спортивную площадку, где смогут заниматься не только молодежь, но и взрослые люди. Место, которое выделили под строительство, находится рядом с ДК. Вениамин Кондратьев отметил, что во всем нужен комплексный подход и поручил, помимо строительства спортивного объекта, отремонтировать и местный Дом культуры.

«Мы построим там многофункциональную спортивную площадку. Важно, чтобы в надлежащем виде был и Дом культуры. Я бы хотел, чтобы мы параллельно вели строительство новой спортивной площадки и ремонт ДК. Это место, где концерты проходят, общественные мероприятия, торжественные события — это центр жизни», — подчеркнул Кондратьев.

Строительство современных спортивных площадок — это прямая инвестиция в здоровье жителей края, особенно молодежи. Возможность вести активный образ жизни, заниматься спортом и укреплять свой организм должна быть у всех. Инициативу губернатор поддержал и поставил четкие сроки.

«Мы радуемся, когда видим молодежь на таких площадках. Однако мы должны создать для них возможность, потому что молодежь и есть наше будущее. Надо строить различные социальные объекты — школы, детские сады, медицинские учреждения, объекты спорта. Сделайте площадку до 1 декабря», — поручил губернатор.

Со следующей просьбой из станицы Бесстрашной Отрадненского района приехала Валентина Бердникова. Она рассказала, что дорога, которая проходит через населенный пункт, не освещена и не оборудована тротуарами. К тому же, для маленькой станицы поток машин активный — около 3 тыс. в сутки, некоторые водители пренебрегают скоростным режимом. Глава региона поручил создать все необходимые условия для безопасности пешеходов в населенном пункте.

«Это сегодня моя основная задача, чтобы ни в коем случае не опустели эти станицы. Чтобы дорогу не приходилось пересекать в потемках, чтобы она была освещена, тогда и нарушителей будет меньше, переходы должны быть и ограничения скорости. Дорога не должна быть полосой препятствий для людей», — отметил глава Кубани.

Губернатор поручил провести эту работу в два этапа. К строительству тротуара и обустройству освещения приступят во втором квартале 2025 года и завершат к концу года.

Светлана Хрумало приехала из маленького хутора в Северском районе, где живет всего около 300 человек. Она попросила от всех жителей Ананьевского заменить износившуюся водонапорную башню.

«Для меня важно, чтобы это проходило системно. Важно в таком подходе менять башни водонапорные, водоочистные станции, водоводы и трубопроводы. У нас износ труб был 76% еще восемь лет назад, сегодня он составляет 47%. Практически в два раза мы уменьшили проблему», — рассказал Кондратьев.

К решению проблемы в хуторе подойдут системно — не только построят водонапорную башню, но и пробурят новую скважину. Для этого муниципалитету выделят средства из резервного фонда Краснодарского края, чтобы уже к осени закрыть этот вопрос.

«Вы в комплексе можете закрыть проблему водоснабжения. На заставляйте людей все время стучаться в двери чиновников, чтобы что-то у них поменялось. Разбейте мое поручение на два этапа — сперва башня, а потом скважина новая. Тему водоснабжения в районе закройте. Давайте мы сделаем это до 1 сентября», — добавил Кондратьев.

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