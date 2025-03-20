Вениамин Кондратьев дал ряд поручений после личного приема граждан

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 марта провел личный прием жителей Кубани. На мероприятии подняли вопросы благоустройства, ремонта и водоснабжения в населенных пунктах.

Участники вокального коллектива «Криница» из станицы Неберджаевской вынуждены проводить репетиции в местной школе, так как Дом культуры реконструируют. Там уже капитально отремонтировали крышу и заменили систему электроснабжения, но здание обновить нужно и внутри.

«Был большой коллектив, но со временем стал меньше. Основная причина — негде заниматься, наш клуб на ремонте. Спасибо школе, но они не в любое время могут разрешить проводить занятия, не всем это удобно», — говорит староста вокального коллектива «Криница» СДК станицы Неберджаевской Крымского района Екатерина Комарова.

На личном приеме граждан с просьбой отремонтировать ДК в Неберджаевской к губернатору обратилась и Ульяна Козырева. Она пришла с младшим сыном, ему всего восемь месяцев. У женщины есть еще две дочери, которые раньше с удовольствием там занимались танцами, а теперь на занятия они ездят в районный центр. Вениамин Кондратьев поддержал жительницу. Дом культуры отремонтируют до конца года. Также глава региона поинтересовался — есть ли в станице место, куда самый младший ребенок будет ходить на занятия.

«Для мальчика важно занятие спортом. Если там возможности для этого? Можно открыть спортивный зал, пристроенный к этому Дому культуры», — сказал Кондратьев.

«У нас отремонтирован спортивный зал в школе. Там преподают самбо, футбол, волейбол, бокс, баскетбол. Это для деток новый отремонтированный зал. Если вы дадите такое поручение, мы с сегодняшнего дня начнем готовить рядом с клубом отдельно стоящий спортивный зал», — уточнил глава Крымского района Сергей Лесь.

«Начинайте проектировать, мы сделаем спортивно-досуговый центр станицы Небержаевской», — поручил губернатор.

Такой же спортивно-досуговый центр появится и в станице Батуринской Брюховецкого района. Максим Скуратов попросил губернатора обустроить многофункциональную спортивную площадку, где смогут заниматься не только молодежь, но и взрослые люди. Место, которое выделили под строительство, находится рядом с ДК. Вениамин Кондратьев отметил, что во всем нужен комплексный подход и поручил, помимо строительства спортивного объекта, отремонтировать и местный Дом культуры.

«Мы построим там многофункциональную спортивную площадку. Важно, чтобы в надлежащем виде был и Дом культуры. Я бы хотел, чтобы мы параллельно вели строительство новой спортивной площадки и ремонт ДК. Это место, где концерты проходят, общественные мероприятия, торжественные события — это центр жизни», — подчеркнул Кондратьев.

Строительство современных спортивных площадок — это прямая инвестиция в здоровье жителей края, особенно молодежи. Возможность вести активный образ жизни, заниматься спортом и укреплять свой организм должна быть у всех. Инициативу губернатор поддержал и поставил четкие сроки.

«Мы радуемся, когда видим молодежь на таких площадках. Однако мы должны создать для них возможность, потому что молодежь и есть наше будущее. Надо строить различные социальные объекты — школы, детские сады, медицинские учреждения, объекты спорта. Сделайте площадку до 1 декабря», — поручил губернатор.

Со следующей просьбой из станицы Бесстрашной Отрадненского района приехала Валентина Бердникова. Она рассказала, что дорога, которая проходит через населенный пункт, не освещена и не оборудована тротуарами. К тому же, для маленькой станицы поток машин активный — около 3 тыс. в сутки, некоторые водители пренебрегают скоростным режимом. Глава региона поручил создать все необходимые условия для безопасности пешеходов в населенном пункте.

«Это сегодня моя основная задача, чтобы ни в коем случае не опустели эти станицы. Чтобы дорогу не приходилось пересекать в потемках, чтобы она была освещена, тогда и нарушителей будет меньше, переходы должны быть и ограничения скорости. Дорога не должна быть полосой препятствий для людей», — отметил глава Кубани.

Губернатор поручил провести эту работу в два этапа. К строительству тротуара и обустройству освещения приступят во втором квартале 2025 года и завершат к концу года.

Светлана Хрумало приехала из маленького хутора в Северском районе, где живет всего около 300 человек. Она попросила от всех жителей Ананьевского заменить износившуюся водонапорную башню.

«Для меня важно, чтобы это проходило системно. Важно в таком подходе менять башни водонапорные, водоочистные станции, водоводы и трубопроводы. У нас износ труб был 76% еще восемь лет назад, сегодня он составляет 47%. Практически в два раза мы уменьшили проблему», — рассказал Кондратьев.

К решению проблемы в хуторе подойдут системно — не только построят водонапорную башню, но и пробурят новую скважину. Для этого муниципалитету выделят средства из резервного фонда Краснодарского края, чтобы уже к осени закрыть этот вопрос.

«Вы в комплексе можете закрыть проблему водоснабжения. На заставляйте людей все время стучаться в двери чиновников, чтобы что-то у них поменялось. Разбейте мое поручение на два этапа — сперва башня, а потом скважина новая. Тему водоснабжения в районе закройте. Давайте мы сделаем это до 1 сентября», — добавил Кондратьев.

Читайте также: Вениамин Кондратьев получил на свое имя около 130 тыс. обращений в 2024 году.

Подпишись, здесь всегда интересно.