Кондратьев принял участие в стратегической сессии совета ВИТ «ЭРА» в Анапе

Зампредседателя Правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров провел заседание 7 октября в Военном инновационном технополисе в Анапе.

В ходе стратегической сессии совета ВИТ «ЭРА» обсудили усиление наукопроизводства с применением искусственного интеллекта. Применение ИИ важно для совершенствования разработок робототехнических комплексов военного назначения.

«Эта тематика напрямую влияет на содержание программных документов, которые будут определять технический облик вооружений, военной и специальной техники на следующие десять лет. В госпрограмме вооружений на 2025-2034 годы впервые будет предусмотрен отдельный раздел по искусственному интеллекту. Повышенное внимание к технологиям искусственного интеллекта обосновано новыми реалиями ведения боя. Практика применения образцов ВВСТ в СВО показывает, что зачастую для принятия решений отводятся уже не минуты, а секунды. Без передачи ряда функций от военнослужащих машине обеспечить такую оперативность попросту невозможно», — сказал Мантуров.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил, что президент РФ дал поручение внедрить технологии искусственного интеллекта во все отрасли экономики и соцсферы. Чрнышенко подчркнул, что в настоящее время ИИ необходимы не только в гражданском секторе, но и в области безопасности.

«В настоящее время в стране активно формируется рынок технологий на основе ИИ, имеющих потенциал широкого спектра применения. Их целесообразно развивать в том числе для повышения обороноспособности страны и защиты наших граждан. Для этого необходимо организовать эффективный трансфер технологий, которые будут при этом доступны как для сферы безопасности, так и для всего рынка. Этим займется Правительство России совместно с Технополисом «Эра» и лидерами отрасли. Решения, которые мы выработаем сегодня, должны быть учтены в обновленной Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Ее утверждения мы ожидаем в ближайшее время», — сказал Чернышенко.

Отдельное внимание в ходе сессии было уделено взаимодействию с исследовательскими центрами по развитию искусственного интеллекта и трансферу технологий управления интеллектуальными системами военного назначения.

В завершении заседания Мантуров вручил отличившимся сотрудникам Технополиса государственные и ведомственные награды.

Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву передали образовательные наборы Азбуки промышленности для лицея №22 города Сочи. Образовательные наборы вручат 200 первоклассникам.

Образовательные наборы, в которых собраны факты об отечественных производствах и примеры российской промышленности, созданы Минпромторгом и Фондом развития промышленности. Также в ходе сессии участники осмотрели экспозицию БПЛА и разработок с технологиями ИИ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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