Чернышенко: строительство жилья для продажи в «Новой Анапе» недопустимо

Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко 7 октября провел в Анапе выездное совещание по развитию туристических инвестиционных проектов федерального значения.

В начале совещания вице-премьер поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина.

«Благодаря Владимиру Владимировичу в нашей стране высокими темпами развивается не только туризм, но и все ключевые направления экономики и социальной сферы. Напомню, глава государства поручил нам создать федеральные круглогодичные морские курорты, которые обеспечат турпоток не менее 10 млн человек в год к 2035 году», — сказал Чернышенко.

В настоящее время Кубань совместно с Корпорацией Туризм.РФ реализует четыре комплексных инвестпроекта. Это комплексы «Абрау-Дюрсо», «Турьев Хутор», «Высокий Мыс», а также всесезонный семейный курорт «Новая Анапа».

Вице-премьер отметил, что «Новая Анапа» должна быть ориентирована на семейный санаторно-курортный отдых.

«Особо отмечу, «Новая Анапа» должна быть предназначена исключительно для отдыха наших граждан. Недопустимо на территории курорта строительство жилья для продажи. Еще одно ключевое условие строительства — подведение к нему коммуникаций, сетей и дорог. Необходимо сохранить особо охраняемую природную территорию. Считаю правильным ее развитие с учетом всех природоохранных норм», — сказал Чернышенко.

Гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов сообщил, что проект реализуется по графику, в соответствии «дорожной картой».

«По ключевым направлениям совместно с краем созданы и эффективно работают семь межведомственных рабочих групп. Заинтересованность в сотрудничестве по реализации проекта уже выразили 18 потенциальных инвесторов», — сказал Суханов.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что необходимо развивать курортные территории параллельно со строительством социальной инфраструктурой.

«Благодарю за внимание к нашему региону, за то, что в ручном режиме мы совместно подходим к развитию Краснодарского края. В частности, к реализации новых проектов, среди которых «Новая Анапа». В регионе появится современный туристический кластер, который станет известным на всю страну. А, значит, он нуждается в соответствующей качественной и современной инфраструктуре. Это транспортная составляющая, энерго-, водоснабжение, строительство очистных сооружений, берегоукрепления, а также переработки и утилизации отходов. Только такой комплексный подход позволит нам создать курорты мирового уровня, которые повысят привлекательность Краснодарского края и дадут дополнительный импульс развитию экономики региона», — сказал Кондратьев.

В ходе совещания подвели предварительные итоги летнего туристического сезона. Сначала года Кубань посетили уже 16 млн туристов. Из них 10 млн человек отдохнули в крае за три летних месяца. Отдыхающих принимали почти 11 тыс. объектов общей емкостью более 625 тыс. мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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