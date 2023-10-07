Дмитрий Чернышенко: Кубань занимает восьмое место в РФ по объему инвестиций

Рабочая встреча зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым прошла в Анапе. В ходе мероприятия обсудили ресурсный потенциал региона, развитие туризма, спорта и подготовку кадров.

Дмитрий Чернышенко отметил, что Краснодарский край находится в числе лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

«Край занимает восьмое место в стране по объему инвестиций. В 2022-2023 годах на Кубани реализуется около 500 крупных инвестпроектов на общую сумму более 2,6 трлн рублей», — сказал зампредседателя Правительства РФ.

Он сообщил, что Кубани демонстрирует хорошие результаты по выполнению национальных целей развития. Он отметил высокий туристический потенциал региона и активное использование инструментов нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На реализацию нацпроекта в текущем году выделили 630 млн рублей из федерального бюджета.

Чернышенко также сообщил, что предусмотрено выделение дополнительных средств на создание модульных средств размещения. Так в текущем году выделят 97,9 млн рублей, а в 2014 году — 30,2 млн рублей.

«Вклад отрасли туризма в ВРП региона в этом году должен достичь 6,3%. Растет турпоток в Краснодарский край, по итогам прошлого года показатели вышли на уровень допандемийных. У субъекта развитая инфраструктура для приема отдыхающих — более 5 тыс. коллективных средств размещения, способных одновременно принять до 500 тыс. человек», — сказал Чернышенко.

Глава Кубани подчеркнул, что турпоток в Краснодарский край ежегодно увеличивается и поблагодарил правительство за всестороннюю поддержку региона.

«Мы видим увеличение турпотока — к концу года ожидаем 18 млн отдыхающих. Это исторический максимум. Этим летом наши курорты выбрали почти 10 млн гостей со всей страны. Заполняемость отелей была 95%, а сегодня загруженность объектов размещения около 80%. Конечно, краю необходимо расширять номерной фонд. В крае мы реализуем различные программы в этом направлении, создаем преференции для инвесторов, которые строят гостиницы», — сказал губернатор.

Он сообщил, что в текущем году были открыты два новых отеля — четыре и пять звезд, что дало . 2 тыс. номеров. Помимо этого в крае возводят одновременно возводят 46 современных комплексов разных категорий на сумму около 500 млрд рублей.

«Здесь объем инвестиций за три года увеличился в 25 раз. Это позволит создать 33 тыс. номеров. За этим стоит серьезная поддержка отрасли и предпринимателей, здоровые условия для развития сервиса и конкуренции, создание инфраструктуры», — сказал Кондратьев.

Губернатор выразил уверенность, что появление новых средств размещения высокого уровня повысит качество услуг.

«Сегодня большое внимание уделяют классификации средств размещения. Здесь я хотел бы заручиться вашей поддержкой, чтобы этот процесс проходил совместно с регионом. Нередко возникают ситуации, когда после получения классификации набор и качество услуг не соответствует заявленной звездности гостиниц. Весь стандарт, который они демонстрировали, исчезает. Именно край должен контролировать соблюдение объектами размещения того уровня, который они изначально заявили. Для нас важно сохранять высокий сервис на курортах», — подчеркнул глава края.

Вице-премьер поддержал предложение Кондратьева. Этот вопрос проработают отдельно.

Говоря о развитии спорта на Кубани, Кондратьев подчеркнул, что этой сфере в крае уделяется большое внимание.

«Создаем инфраструктуру как в городах, так и сельской местности, чтобы спортобъекты были в пешей доступности. Приоритет — «Самбо в школах». Такие уроки в крае проводят во всех образовательных учреждениях. Только в этом году строим в регионе 54 спортивных объекта. Это спорткомплексы, плавательные бассейны, спортивно-игровые площадки. Возводим центры единоборств во всех муниципалитетах», — сказал Кондратьев.

За последние три года на Кубани возвели 17 центров единоборств. Строительство еще 14 планируют завершить до конца года.

Чернышенко напомнил о том, что к 2030 году необходимо увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70%. Он также отметил, что на Кубани этот показатель составляет 61,1%, что превышает плановое значение.

«Уровень обеспеченности спортсооружениями составляет 62% процента при плане в 60,4%. Кроме того, предусмотрено финансирование в рамках федеральных проектов «Спорт — норма жизни» и «Бизнес спринт». Современная инфраструктура позволяет гражданам регулярно заниматься спортом, а спортсменам сохранять соревновательную активность», — сказал вице-премьер.

Помимо этого на встрече обсудили вопросы кадровой политики. По итогам приемной кампании этого года в регионе на программы бакалавриата и специалитета зачислено порядка 20 тыс. абитуриентов. Из них 8,4 тыс. человек — на бюджетные места. Для участников СВО и членов их семей действует квота приема. Она составляет не менее 10%. Отмечается, что больше половины заявлений подали через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». В числе самых популярных направлений — образование и педагогические науки, информатика и вычислительная техника, клиническая медицина, техника и технологии строительства, а также сервис и туризм.

Чернышенко напомнил о необходимости перехода к платформе Гостех. По Указу президента, с 2024 года ее должны использовать все субъекты при развитии информационных систем. Зампредседателя правительства предложил оценить имеющиеся федеральные и региональные решения для возможного переиспользования платформы в крае.

В финале встречи Чернышенко подчеркнул, что правительство продолжит поддерживать регион, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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