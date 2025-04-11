Кондратьев принял участие в совещании о ходе весенних полевых работ в 2025 году

Заседание провел зампред Правительства РФ Дмитрий Патрушев. Он отметил, что в этом году посевная площадь в стране, по прогнозу, должна составить порядка 84 млн га, а это — больше чем в 2024 году.

Из них 20 млн га отведено под озимые культуры. Оценка показала, что 93% посевов озимых — в нормальном состоянии. Это особенно важно, учитывая сложные погодные условия прошлого года.

Дмитрий Патрушев поручил руководителям регионов контролировать полевые работы для сбалансированного урожая. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь доложил, что в регионе весенние полевые работы идут по плану, несмотря на дефицит осадков в северной части Кубани.

«Сегодня вместе оценим ситуацию в разрезе различных федеральных округов и обозначим задачи на новый сезон. Прошу руководство субъектов обеспечить контроль за соблюдением прогнозной структуры посевных площадей. Это наша гарантия сбалансированного урожая. Сейчас весенняя посевная входит в активную фазу. Аграрии уже работают в полях 42 субъектов. Опережающими темпами ведется подкормка озимых. Подчеркну, что в течение всего периода весенних полевых работ минсельхозы региона должны контролировать обеспеченность аграриев финансовыми ресурсами и средствами производства. Краснодарский край в хорошем и удовлетворительном состоянии находится, почти все 100% — озимых. Проводится уже вторичная подкормка, яровыми засеяно более трети всей запланированной площади», — отмечает заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев.

«Сегодня аграрии Кубани ведут активные весенние полевые работы, чтобы осенью мы могли получить достойный урожай. В Краснодарском крае озимыми засеяно 1 млн 779 тыс. га пашни, из них 91% — озимая пшеница, это 1 млн 620 тыс. га. Мы тесно работаем с нашими учеными и селекционерами. По их оценке, на данный момент состояние примерно 85% посевов — хорошее, оставшиеся 15% — удовлетворительное. Необходимо отметить, что с начала года у нас дефицит осадков. В северной зоне края недостаточные запасы влаги, они могут сказаться на урожае на ключевых по площади посевных районов — это Кущевский, Ейский и Староминской районы. Надеемся, что мы выровняем ситуацию. В этих районах ведется постоянный мониторинг посевов, чтобы своевременно провести нужные мероприятия. Что касается уже ярового сева, то в этом году площадь составила 1 млн 805 тыс. га гектаров, из них уже засеяно 645 тыс. га. Полностью завершен сев ранних яровых культур. Завершается сев сахарной свеклы — общая площадь 228 тыс. га. Начали сев подсолнечника — это 471 тыс. га, кукурузы на зерно — 406 тыс. га, сои — 168,5 тыс. га», — говорит губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава регионе добавил, что в этом году на Кубани планируют увеличить долю семян отечественной селекции: по кукурузе и подсолнечнику — до 55%, сахарной свекле — до 15%.

Также Вениамин Кондратьев отдельно остановился на подготовке к севу риса. К работам аграрии планируют приступить в третьей декаде апреля, общая площадь этой культуры составит 117 тыс. га. Краснодарское водохранилище достаточно наполнено, чтобы обеспечить ее водой.

Тем временем, на полях аграрии проводят повторную подкормку. Губернатор обратил внимание федеральных коллег на повышение цен на минеральные удобрения. Важно не допустить скачка цен, чтобы не увеличить таким образом себестоимость продукта.

«Наши аграрии уже завершили первую весеннюю подкормку азотными удобрениями. На 63 посевных площадей провели повторную подкормку, что очень важно. Всего на проведение полевых работ крайне необходимо порядка 1,2 млн т минеральных удобрений. Сейчас аграрии проводят плановую закупку удобрений, при этом аграрии отмечают существенный рост стоимости на аммиачную селитру — на 18%, на карбонитно-аммиачную смесь — на 38%. Конечно, это скажется на себестоимости самого урожая. Несмотря на это, рассчитываем, что план приобретения минеральных удобрений будет выполнен», — отмели губернатор.

«Спасибо, что сказали, что у вас аммиачные селитры и карбамид выросли в цене. У нас утверждены план и объемы, цены и — самое главное — поставщики. Я не очень понимаю, откуда такой рост. У нас есть определенный интервал, в рамках которого можно расти по стоимости минеральных удобрений. Но цифры, которые Вениамин Иванович называет, я не очень понимаю, откуда взялись. Вы мне потом доложите отдельно, что это за производитель», — поручает Патрушев.

Вице-премьер особо подчеркнул, что в течение всего периода весенних полевых работ Минсельхоз РФ и регионы должны контролировать обеспеченность аграриев финансами и оборудованием. Правительство сохраняет различные инструменты поддержки. Успех весенней посевной станет важным шагом к достижению национальных целей в агропромышленном комплексе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», почти 36 тыс. сельхозмашин выйдут в поля Кубани в посевную 2025 года.

К старту посевной аграрии Краснодарского края готовились заблаговременно: чтобы сейчас выйти на поля во всеоружии, сельхозпредприятия оснащались целых 10 лет.

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