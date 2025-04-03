Аграрии Кубани ожидают урожай зерна не менее уровня прошлого года

На Кубани весенняя посевная кампания в самом разгаре. По оценкам аграриев, в этом году урожай будет не меньше, чем в прошлом — около 14 млн т зерна. Эксперты отметили, что для хорошего сбора необходимы и качественные семена.

Анастасия Чалая работает в испытательной лаборатории полтора года. Практику совмещает с учебой. Она с детства мечтала о такой профессии.

«Я отсчитываю навески, закладываю их потом в растильни, чтобы проверить семена на показатель всхожести», — сказала лаборант испытательной лаборатории краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Анастасия Чалая.

У каждой культуры и сорта свой период, чтобы показать первую поросль. Семенам ячменя нужно около недели.

«После того, как появляются ростки, их подсчитывают: сколько семян проросло, а сколько нет, хорошая ли у них всхожесть», — сообщила корреспондент телеканала «Кубань 24» Ангелина Доценко.

Таких проверок много, и все они необходимы, чтобы выявить лучшее зерно.

«Проведено более 450 исследований на показатели посевных качеств семян, среди них — всхожесть, энергия, прорастания, влажность, заселенность вредителями и так далее», — рассказал заместитель заведующего испытательной лаборатории краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Дмитрий Савченко.

Только с начала этого года в краснодарском филиале лаборатории исследовали около 70 проб семян подсолнечника, кукурузы, пшеницы. После положительных результатов проверки культур хозяйствам выдают сертификаты качества.

Ирина Третьякова выезжает в поля и оценивает их. За прошлый год она посетила угодья более 100 хозяйств.

«Занимаемся апробацией сельскохозяйственных растений. Выезжаем в поля сельскохозяйственных культур, ведем мониторинг в период вегетации, по результатам наблюдений и учета — заказчик получает рекомендации апробатора о проведений мероприятий по сохранению и улучшению сортовых качеств семян», — отметила главный специалист Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Ирина Третьякова.

Весенняя посевная кампания на Кубани в разгаре. Параллельно идет сев сразу нескольких яровых культур.

«Площадь сева яровых сохранена на уровне прошлого года — 1 млн 805 тыс. га. По оперативным данным, яровыми культурами уже засеяно по всему краю 485,9 тыс. га. Идет сев сахарной свеклы, подсолнечника, сои, кукурузы, многолетних трав и прочих яровых культур. После 20 апреля начнется сев риса. Запланированная площадь сева на уровне прошлого года — 117 тыс. га», — сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Благоприятные для культур температуры и дождливая весна уже позволяют специалистам сделать многообещающие прогнозы на будущий урожай.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», почти 36 тыс. сельхозмашин выйдут в поля Кубани в посевную 2025 года.

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