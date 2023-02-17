Кондратьев принял участие в совещании коллегии судей Кубани

Суды Краснодарского края в 2022 году рассмотрели почти 1,4 млн дел и материалов.

Об итогах на совещании рассказал председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.

«Провели техническую модернизацию, внедрили систему видеотрансляции, начали использовать видеоконференции, расширили возможности удаленного участия в судопроизводстве. Взаимодействуем с органами власти, службой судебных приставов, Росреестром. Все это ускоряет ведение дел», — отметил Алексей Шипилов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что сейчас на Кубани особенно важен беспристрастный взгляд судейского корпуса в вопросах застройки.

«Благодарен вам за решения, которые позволяют бороться с самостроями, возвращать в госсобственность незаконно выбывшие земли, вести комплексное строительство. Рассчитываю и дальше на вашу принципиальную позицию и независимость», — сказал Вениамин Кондратьев.

Также губернатор добавил, что в связи с улучшением качества жизни и ростом численности населения на Кубани ежегодно растет нагрузка на судей.

«Судьи Краснодарского края реализуют запрос людей на справедливость, способствуют разрешению конфликтных ситуаций. Ваши вердикты должны быть одинаково справедливыми для всех, ориентированы на каждого человека. Обоснованные и правильные решения помогают сохранять стабильность в нашем регионе. Ответственность за укрепление безопасности и развитие края лежит на всех нас — законодательной, исполнительной и судебной власти», — отметил Кондратьев.

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко добавил, что от кадрового и материально-технического обеспечения зависит эффективность юстиции и поблагодарил судей за взаимодействие с депутатским корпусом.

«Важны вопросы непропорционального распределения нагрузки на судей, изменения границ участков, особенно в быстрорастущих муниципалитетах. Стремимся выправить эту ситуацию, выходим с инициативой в Государственную думу об увеличении количества участков и числа судей. Окажем вам всю необходимую от нас поддержку», — заключил Юрий Бурлачко.

Лучшим представителям судейского корпуса в завершении заседания вручили благодарности и почетные грамоты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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