Кондратьев принял участие в совещании Дмитрия Патрушева по обращению с ТКО

В совещании заместителя председателя Правительства РФ приняли участие сенаторы, представители контрольно-надзорных органов, депутаты Госдумы и главы регионов страны.

Сейчас в 88 субъектах страны определены 260 региональных операторов, которые отвечают за весь цикл работ — от транспортировки до переработки и захоронение мусора. И несмотря на это, регулярно появляются проблемы с работой регоператоров, эффективностью мероприятий в субъектах или нехваткой техники, контейнерных площадок или самих контейнеров, отметил зампред правительства Дмитрий Патрушев.

На совещании подняли тему создания инфраструктуры для переработки отходов. Патрушев напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу до 2030 года обеспечить в стране полную сортировку ТКО, снизить их полигонное захоронение наполовину и организовать вовлечение во вторичный оборот не менее 25% отходов. А за 5 лет количество обрабатываемого мусора нужно удвоить, а объем его захоронения снизить на 30%.

На Кубани ежегодно образуется более 2,5 млн т отходов, и проблема вывоза, сортировки и переработки мусора стоит достаточно остро. Край ежегодно принимает около 18 млн туристов, что втрое больше собственного населения. Регион поделен на пять кластеров, в каждом из которых есть свой оператор. Они обслуживают в общей сложности более 51 тыс. контейнерных площадок. При этом около 27% контейнеров в крае требуют обновления.

Чтобы реализовать поставленные президентом задачи, на Кубани выстроят комплексную систему утилизации ТКО. Так, летом в Сочи ввели в эксплуатацию сортировочный комплекс. За год он может обрабатывать до 240 тыс. т отходов, часть из которых — стекло, пластик, металл и бумага — после сортировки будут отправлять на вторичное использование. Такой шаг позволит сократить полигонное захоронение и улучшит экологическую обстановку.

Кроме того, в Белореченске в этом году начали реконструировать мусорный полигон. Там построят дополнительную карту площадью 4 га, локальными очистными сооружениями и линией компостирования органической части отходов.

В Краснодаре и Горячем Ключе по нацпроекту «Экология» завершили рекультивацию мусорных полигонов, сейчас эти работы проводят в Славянске-на-Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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