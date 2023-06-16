Кондратьев: одно из основных направлений работы делегации региона — подписание соглашений в курортной сфере

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2023. На сессии выступил Президент России Владимир Путин.

В этом году ПМЭФ посвящен теме «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Президент России в своем выступлении дал оценку российской экономике и озвучил основные перспективы социально-экономического развития страны.

«Второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики. Сегодня можно уверенно сказать, что стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом, сработала. Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты, в апреле текущего года ВВП вырос на 3,3%, по итогам года составит 1,5-2%. Это позволит нашей стране сохранить место в числе ведущих экономик мира», — сказал Владимир Путин.

По словам президента, в России снижается уровень безработицы, динамично развивается бизнес. Путин поручил губернаторам на уровне регионов активнее поддерживать развивающиеся бренды.

По итогам выступления Владимира Путина губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что экономика Кубани в целом достаточно успешно справляется с давлением санкций. Он отметил, что по итогам 2022 года регион добился небольшого роста ВРП — 100,5% или 3,5 трлн рублей.

«В крае действует широкая система мер поддержки бизнеса и мы постоянно ее совершенствуем, адаптируя под потребности предприятий в складывающихся условиях. Мы докапитализировали краевые фонды развития промышленности, микрофинансирования и развития бизнеса. С начала года видим опережающий рост по всем ключевым отраслям экономики. Динамика ВРП региона за первые 4 месяца уже составила 103% процента. Ставим задачу удержать эту планку до конца года», — сказал губернатор.

Владимир Путин подчеркнул значимость развития туристического потенциала России и предложил расширить программу льготного кредитования турбизнеса, включить в госпрограммы строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.

Губернатор Краснодарского края отметил, что инвесторы очень заинтересованы в создании современных мест отдыха, отелей и санаториев в регионе. В связи с этим, подписание соглашений в курортной сфере стало основным направлением работы кубанской делегации на форуме. По словам губернатора, в крае работает только аэропорт в Сочи, но это не никак не сказалось на турпотоке.

«В прошлом году регион посетили более 17 млн туристов. И сегодня мы продолжаем отмечать повышенный, а главное, круглогодичный интерес со стороны отдыхающих. Поэтому занимаемся обновлением курортной инфраструктуры, например, строим 39 отелей. В рамках ПМЭФ подписали ряд соглашений о строительстве современных гостиниц в Сочи и курортного комплекса под международным брендом в Анапе», — сообщил губернатор Кубани.

Сейчас в Краснодарском крае работают более 10 тыс. гостиниц, отелей и санаториев, 277 из них имеют высшую категорию 4-5 звезд. Действует 120 сетевых отелей, в том числе и брендовых мировых сетей.

Президент России в своем выступлении также затронул вопросы развития промышленности, информационных технологий, рекордные показатели дорожного строительства, поддержку малых предприятий и самозанятых.

Владимир Путин предложил создать механизм ученического договора, в рамках которого работодатели оплачивают учебу, а студентам гарантируют трудоустройство.

Президент предложил пособия на ребенка до 1,5 лет выплачивать на весь период времени, независимо от увеличения дохода семьи и сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятности родителя, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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