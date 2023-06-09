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Кондратьев принял участие в пленарном заседании III Евразийского конгресса

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-prinyal-uchastie-v-plenarnom-zasedanii-iii-evrazijskogo-kongressa
Кондратьев принял участие в пленарном заседании III Евразийского конгресса
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На мероприятии выступили председатель Правительства России Михаил Мишустин, а также премьеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По словам Михаила Мишустина, продовольственная безопасность является одной из важнейших тем во всем мире, страны евразийского региона имеют уникальный агропромышленный потенциал. По словам премьер-министра, ЕАЭС достиг уровня самообеспеченности по большинству продовольственных товаров — в 80-95%. Аграрная отрасль в России несколько лет показывает отличные результаты.

«Предлагаю действовать вместе и в вопросах продовольственной безопасности. Я искренне надеюсь, что совместными усилиями мы сможем добиться того, что мир, наконец, забудет о проблеме нехватки продуктов питания», — обратился к странам ЕАЭС Михаил Мишустин.

Председатель Правительства подчеркнул, что Россия продолжает ответственно и добросовестно исполнять международные контракты по экспорту, а также по предоставлению гуманитарной помощи.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что при поддержке президента и правительства России Кубань вносит весомый вклад в продовольственную независимость страны. По словам главы региона, Краснодарский край способен полностью обеспечить жителей и гостей почти всеми основным продуктам. По нескольким позициям регион может закрыть потребность других регионов.

«Мы получаем рекордные и качественные урожаи за счет плодотворного сотрудничества аграриев и ученых. Сегодня край полностью независим от импорта семян пшеницы, ячменя, риса, на 90% — сои, и мы продолжаем увеличивать долю отечественного посадочного материала по различным культурам», — сказал Вениамин Кондратьев.

Также Вениамин Кондратьев сообщил о том, что злаковые культуры и прежде всего пшеница остаются основным товаром АПК, которые Кубань поставляет за границу. Их доля в общем объеме экспорта составляет 54,5%. По словам главы региона, с начала года кубанские сельхозпроизводители экспортировали около 3 млн т зерновых в 50 стран мира. В основном — это государства Ближнего Востока и Северной Африки.

«При этом мы стараемся отходить от поставок сырья — делаем выбор в сторону переработки, для этого работаем с инвесторами и помогаем существующим предприятиям налаживать производства полного цикла», — добавил Вениамин Кондратьев.

На заседании также обсудили меры по импортозамещению, перспективные проекты в транспорте, электроэнергетике, промышленности, цифровой инфраструктуре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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