Кондратьев принял участие в пленарной сессии форума «Биотехмед» в Сочи

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 19 сентября в Сочи посетил форум «Биотехмед», на котором обсуждались стратегические направления развития здравоохранения и фармацевтического производства в РФ.

Спикерами пленарной сессии «Стратегические инициативы в здравоохранении» стали заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Денис Мантуров сообщил о том, в 2014 году доля российских лекарств на рынке составляла 24,5%, в 2021 году — уже 35%. Это говорит о том, что отечественная фарминдустрия справляется с задачей обеспечить систему здравоохранения медикаментами. Несмотря на то, что поставки в Россию медикаментов не запрещены и нет необходимости в параллельном импорте, в стране наращивают число клинических испытаний.

«Сейчас 80% регистрационных удостоверений принадлежат России. Тот задел, который мы заложили 10 лет назад, подтверждает, что правительство сделало правильный выбор в сторону разработки новых препаратов и развития индустрии. Это касается и оборудования», — отметил министр промышленности и торговли.

Вениамин Кондратьев в приветственном слове сообщил, что Краснодарский край рад быть главной площадкой для обсуждения перспектив развития сферы здравоохранения в России. Глава региона поблагодарил правительство РФ за поддержку в преодолении трудностей с поставками лекарств и медоборудования.

«Мы заново выстроили логистику. Несмотря на новые вызовы, укрепляем систему здравоохранения края, запускаем новые производства. За полгода наши промышленные предприятия на 49% нарастили выпуск лекарств, медицинских растворов, хирургических нитей. Перед отраслью стоят масштабные задачи. Уверен, общими усилиями мы достигнем всех поставленных целей», — подчеркнул губернатор.

Михаил Мурашко добавил, что пандемия коронавируса способствовала развитию отрасли — за 2 года вопросы обеспечение медучреждений лекарствами решались в непрерывном режиме.

«Сделали вывод, что ключевые позиции должны локализоваться и развиваться на территории страны. Мы научились оценивать рынок. Создали систему маркировки, которая в автоматическом режиме показывает, что выпущено, какое потребление и запасы. У нее много других плюсов», — подчеркнул министр здравоохранения РФ.

Форум проводят при поддержке Минпромторга России, Минздрава РФ и администрации Краснодарского края. Стратегическими партнерами выступают Госкорпорация «Ростех» и компания «Нацимбио», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», форум «Биотехмед» пройдет с 19 по 20 сентября. В нем примут участие представители частных и государственных медучреждений, госкорпораций, академических институтов и вузов, партнеры и бизнесмены. Всего в рамках форума запланировано более 15 сессий.