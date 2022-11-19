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Кондратьев принял участие в открытии турнира по рукопашному бою в Анапе

Спорт
19.11.2022 19:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-prinyal-uchastie-v-otkrytii-turnira-po-rukopashnomu-boyu-v-anape
Кондратьев принял участие в открытии турнира по рукопашному бою в Анапе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Соревнования по рукопашному бою посвятили Герою России Андрею Туркину, погибшему в 2004 году в Беслане при исполнении воинского долга.

В церемонии открытия турнира в Супсехе приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, его заместитель Александр Власов, мэр Анапы Василий Швец и мама героя Валентина Туркина.

«При освобождении захваченной террористами школы в Беслане Андрей накрыл собой брошенную в заложников гранату. Он не мог допустить, чтобы оборвались десятки жизней детей и взрослых, и отдал за них свою», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что он учился с Андреем Туркиным в одной школе. По его словам, он всегда был готов прийти на помощь. Доброту Андрея Туркина помнят все, кто его знал.

В соревнованиях по рукопашному бою приняли участие около 300 школьников в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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