Кондратьев принял участие в открытии турнира по рукопашному бою в Анапе
Соревнования по рукопашному бою посвятили Герою России Андрею Туркину, погибшему в 2004 году в Беслане при исполнении воинского долга.
В церемонии открытия турнира в Супсехе приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, его заместитель Александр Власов, мэр Анапы Василий Швец и мама героя Валентина Туркина.
«При освобождении захваченной террористами школы в Беслане Андрей накрыл собой брошенную в заложников гранату. Он не мог допустить, чтобы оборвались десятки жизней детей и взрослых, и отдал за них свою», — сказал Кондратьев.
Глава региона отметил, что он учился с Андреем Туркиным в одной школе. По его словам, он всегда был готов прийти на помощь. Доброту Андрея Туркина помнят все, кто его знал.
В соревнованиях по рукопашному бою приняли участие около 300 школьников в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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