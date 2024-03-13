Кондратьев принял участие в открытии новой школы в Сочи

Образовательное учреждение на 1,1 тыс. мест построили в селе Раздольном в рамках национального проекта «Образование».

В торжественной церемонии открытия школы в Хостинском районе приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, его заместитель Анна Минькова, мэр Сочи Алексей Копайгородский и Герой Советского Союза Александр Волков.

«Это не просто школа, а современный центр площадью 30 тыс. кв. метров, который оснащен самым качественным оборудованием. Школа по параметрам превосходит образовательный стандарт, который есть в крае», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что дети из Раздольного будут учиться в современном учебном заведении, получая образование высокого уровня. Он подчеркнул, что успешные и талантливые дети станут будущим не только Кубани, но и всей России. Губернатор выразил уверенность, что в новую школу ученики будут ходить с большим удовольствием.

Кондратьев поблагодарил всех, кто принял участие в строительстве школы в Раздольном. Новое образовательное учреждение поможет заметно снизить нагрузку на соседние школы в Хостинском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в 2025 году строительство новой школы запустят в Белореченском районе. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 11 марта на личном приеме граждан.