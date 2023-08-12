Кондратьев принял участие в открытии бюста первой олимпийской чемпионки Кубани Людмилы Брагиной

Открытие скульптуры состоялось 12 августа на стадионе «Динамо» в Краснодаре.

Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что скульптура является знаком трудолюбия и упорства, силы воли и самопожертвования, которые позволили Людмиле Брагиной добиться признания и стать примером для молодежи.

«Мы гордимся рекордами Людмилы Брагиной, рады, что сегодня она рядом с нами. К своим победам знаменитая спортсменка готовились именно на стадионе «Динамо». После долгой реконструкции начинается новая история спортобъекта. И эта скульптурная композиция у его входа будет напоминать о том, что нет ничего невозможного», — сказал губернатор.

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолий Гулевский поздравил присутствующих с открытием стадиона и скульптурной композиции.

«Этот бюст станет визитной карточкой обновленного стадиона. Обществу «Динамо» в этом году исполняется 100 лет, и этот юбилей мы празднуем по всей стране. Недавно мы открыли музей «Динамо» в Москве — каждому следует в нем побывать. В его историю тоже вписано имя Брагиной», — сказал Анатолий Гулевский.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что стадион «Динамо» является частью важной истории Кубани, на нем тренировались лучшие спортсмены региона.

«Символично, что вход в стадион теперь украшает прекрасная скульптура Брагиной. Это наша первая олимпийская чемпионка. За этим стоит титанический труд, низкий вам поклон», — сказал спикер ЗСК.

Людмила Брагина поблагодарила жителей края за поддержку, которую ей оказывали на протяжении многих лет спортивной карьеры.

Участие в церемонии приняли также начальник УФСБ РФ по краю, председатель краснодарской краевой организации общества «Динамо» Сергей Захарихин, вице-губернатор Александр Власов, глава краевого министерства спорта Серафим Тимченко, глава Краснодара Евгений Наумов, спортсмены и жители города.

В этом году Людмила Брагина отметила свой 80-летний юбилей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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