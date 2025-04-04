Кондратьев принял участие в конференции Южно-Российской парламентской ассоциации

В Анапе 4 апреля состоялась 42-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации. В ее состав входят законодательные органы 17 регионов России. В заседании принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Главная тема обсуждения — детский отдых. Парламентарии рассмотрели инициативы по поддержке отрасли.

«За время существования Южно-Российской парламентской ассоциации — она стала проводником инициатив регионов на федеральный уровень, а также статусной площадкой в области нормотворчества», — сказал председатель Южно-Российской парламентской ассоциации, председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Вениамин Кондратьев отметил актуальность конференции. Ежегодно в детских здравницах Краснодарского края отдыхают около 400 тыс. человек. При этом половина ребят приезжают из других регионов. Детский отдых — это непривлекательное направление для бизнеса. Поэтому каждый год количество таких санаториев и лагерей сокращается. На Кубани эту ситуацию переломили за счет региональных преференций, тем не менее отрасли необходима поддержка на федеральном уровне.

«Это очень важный вопрос для нашего региона, как и для всей страны — оздоровление детей на Черноморском побережье. Уверен, что и у коллег из Крыма есть такие вызовы. В рамках Южно-Российской парламентской ассоциации наши вопросы, с которыми мы сталкиваемся, будут подняты на федеральный уровень для их решения. Самый главный вопрос — это изменение категории земли под детские здравницы. Они не защищены на федеральном уровне. Собственники могли это сделать в нашем крае, но не генеральным планами. Удерживать региональную норму без федеральной — нам непросто. Мы избежим этого процесса, в том числе закрытия детских здравниц, если решение примут на федеральном уровне», — сказал Кондратьев.

На конференции обсудили 68 вопросов. Каждый пункт детально проработали и рассмотрели на заседаниях комитетов ассоциации. В дальнейшем их передадут федеральным коллегам.

Участники мероприятия рассмотрели 13 законотворческих инициатив, в том числе связанных с развитием АПК, детским отдыхом, образованием, ЖКХ, оказанием помощи бойцам спецоперации.

Следующая конференция ЮРПА состоится в Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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