Кондратьев принял участие в Гречишкинских поминовениях в Тбилисском районе

Гречишкинские поминовения прошли на Кургане казачьей славы в хуторе Красный Зеленчук в Тбилисском районе.

В памятном мероприятии приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, депутат Госдумы РФ Алексей Езубов, настоятель Свято-Покровского храма станицы Тбилисской отец Василий, казаки из 10 районных казачьих обществ Кавказского отдела, кадеты, участники специальной военной операции, представители военно-патриотических клубов и священнослужители.

На месте кургана 195 лет назад, защищая южные границы от горских набегов, погибла сотня Андрея Гречишкина. Участники почтили минутой молчания память казаков сотни и возложили цветы к месту их гибели.

«195 лет назад на этом месте приняли последний бой казаки под командованием сотника Андрея Гречишкина. Это были сильные духом наши предки, никто не смог сломить их. Вечная им память. Чем дорожит казак? В первую очередь, он всегда защищает веру и свою землю, на которой живет его семья. В этом и есть глубинный смысл казачества. Ничего не изменилось. Их сила духа и несломленность сегодня в нас. И теперь мы должны сохранить нашу землю для тех, кто будет жить после нас. Обязаны сплотиться, защитить Кубань, страну и победить», — сказал Вениамин Кондратьев.

Кубанское казачье войско ежегодно проводит более 15 поминовений. Гречишкинские — одни из самых крупных. Александр Власов отметил, что подвиг казаков сотни Андрея Гречишкина навсегда вписан в казачью летопись бесстрашия и отваги.

«Такие героические примеры необходимо помнить, чтобы воспитывать молодое поколение казаков во славу дедов и прадедов», — добавил замглавы региона.

Вениамин Кондратьев осмотрел тематические площадки, выставку оружия и казачьего быта. Гостям представили инсталляцию подвига сотни атамана Гречишкина, организовали работу полевой кухни, провели казачьи игры, мастер-классы по фланкировке, рубке шашкой и метанию ножей.

С 1803 года охрану кордонной линии по границе с Турцией на участке «Тифлисская (теперь Тбилисская) — Казанская» несли казаки этих станиц. В сентябре 1829 года атаман Андрей Гречишкин во главе неполной сотни принял неравный бой против более 500 человек. Казакам пришлось заколоть своих лошадей, чтобы соорудить бруствер. Сражение длилось несколько часов, противник дважды предлагал сдаться — казаки отказались, приняв последний бой. Их похоронили в братской могиле за Восточными воротами станицы Казанской, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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