Кондратьев принял участие в главной стратегической сессии «Иннопром-2024»

Сессию в Екатеринбурге 9 июля открыл председатель правительства Михаил Мишустин. В своем выступлении он отметил уникальные производства Краснодарского края.

Тема главной стратегической сессии — «Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса». Премьер-министр подчеркнул, что в этом году беседа посвящена сотрудничеству в промышленности: ее развитие сейчас первостепенная задача. Россия продолжил формировать широкую международную экономическую кооперацию.

«Ключевой приоритет — укрепление связей с дружественными экономиками. Уже стало очевидно, что политика незаконных санкций и недобросовестной конкуренции неэффективна. Она приносит серьезный ущерб самими ее инициаторам. Мы намерены продолжить свое участие в формировании максимально широкой международной экономической кооперации и хочу подчеркнуть — мы открыты для всех, кто настроен сотрудничать на принципах взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга», — отметил Мишустин.

Он отметил, что в период глобальной перестройки особенно важно углубление международного сотрудничества — сейчас идет формирование новых центров полярного мира. В этих процессах Россия играет одну из ключевых ролей — она успешно справляется с беспрецедентными санкциями. Промышленный сектор удержал позиции, а отрасли демонстрируют рост, вопреки прогнозам оппонентов. Ниши ушедших компаний занимают российские производители.

«Около трети проектов составляют малый и средний бизнес. За последнее время освоили изготовление уникальных станков в Краснодарском крае. И некоторые образцы продукции, включая сельхозтехнику, мы также видели на Иннопроме», — добавил Мишустин.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогу сессии отметил важность господдержки промышленности.

«Глава правительства сказал, что сегодня Россия стоит на новом этапе своего развития — благодаря внутренним инвестициям мы наращиваем свой технологический суверенитет, создаем новые производства в сфере высоких технологий. Премьер-министр отметил вклад нашего региона в развитие станкостроения. Это стало возможным благодаря серьезной господдержке реального сектора — доступным займам и программам субсидирования. Ключевую роль в этом сыграли региональные меры адресной поддержки промышленников, а также локализация в регионе производств комплектующих для станков и инструментов», — заявил Кондратьев.

Краснодарский край с 2016 года увеличил финансирование с 14,4 млн рублей до 2,6 млрд — в 180 раз. Пять лет назад в регионе создали Фонд развития промышленности, который увеличил капитализацию с 500 млн до 7 млрд рублей.

Специальные меры поддержки импортозамещающих производств запустили на Кубани два года назад — компаниям предоставляют льготные займы по ставке 0,1% годовых. Кроме того, из бюджета финансируют до 30% затрат предприятий на развитие или создание импортозамещающих производств. Субсидии предоставляют также на создание инженерно-технических центров.

Доля промышленности в ВРП по итогам прошлого года превысила сельское хозяйство и составила 12,8%. Индекс промпроизводства в регионе — 104,3% при среднем в России 103,2%. Также в 2023 году отгрузили продукцию почти на 535 млрд рублей.

Сейчас на юге России Кубань занимает первое место по объему отгрузки промпродукции, количеству промкластеров и индустриальных парков. Сеть промышленных парков активно развивается — уже открыли 7 индустриальных и 1 промтехнопарк, еще 15 планируют открыть.

Иннопром, главная промышленная выставка России, проходит в Екатеринбурге в 14 раз. На выставочной площади в 50 тыс. кв. м расположились более 700 экспонентов и 46 тыс. посетителей из свыше 50 стран мира.

Предприятия Кубани с 2019 года заключили 95 контрактов на общую сумму 6 млрд рублей. В этом году на «Иннопроме» представили 19 производителей и разработчиков региона. На стенде предприятия производства газового оборудования, станкостроения, сельхозтехники, химической продукции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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