Кондратьев: два индустриальных парка создадут на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 9 июля на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге подписал протоколы о создании промпарков в регионе.

В Кропоткине появится промтехнопарк в отрасли сельхозмашиностроения. Документ подписали глава региона и финансовый директор компании «ПРОМТЕХНО» Галина Марачкова.

«Сегодня на полях выставки «Иннопром» мы официально закрепляем соглашением наши договоренности и приступаем к реализации проекта. Индустриальные парки и промтехнопарки — один из наиболее эффективных инструментов привлечения инвестиций в экономику региона. В реализацию этого проекта будет направлено 4 млрд рублей, создано 450 рабочих мест. Парк имеет инновационную составляющую — на территории будут производить высокотехнологичную импортозамещающую продукцию сельхозмашиностроения», — сказал глава региона.

Сейчас на территории «ГАЛАНОВО» работают два предприятия. В рамках программы развития имеющиеся на земельном участке здания коммерческого и производственного назначения модернизируют. Кроме того, на новую площадку зайдут производства, обеспечивающие импортозамещение в машиностроении.

По словам Галины Марачковой, на территории разместят импортозамещающие высокотехнологичные производства. Кроме выпуска комплектующих и запасных частей будут изготавливать плуги, культиваторы и оборудование для обработки удобрениями.

Глава региона отметил, что для региона, который обеспечивает всю страну сельхозпродукцией, необходим промпарк, специализирующийся на выпуске комплектующих и запасных частей для техники аграриев. Это позволит снизить затраты на ремонт комбайнов и тракторов, а также уменьшить сроки уборки урожая сельхозкультур.

Губернатор также подписал с учредителем ООО Индустриальный парк «Русская промышленная корпорация» Вилориком Борисовым договор о намерениях.

В проекте предусмотрены реконструкция и расширение существующих объектов инфраструктуры и производственных площадей. На действующих мощностях завода в Армавире, выпускающего грузовые вагоны, начнут развивать производство металлоконструкций и лакокрасочной продукции. Кроме того, там планируют изготавливать железнодорожные тележки, вагоны-термосы, краски и другую продукцию.

«Реализация проекта — не просто сохранение промышленного потенциала Армавира, это его развитие, экономическая независимость и уверенность в завтрашнем дне. Край заинтересован в создании и развитии таких промышленных площадок. В перспективе промпарк сможет объединить малые и средние производства компонентов, необходимых для изготовления вагонов. Станет значимым проектом для развития машиностроительной отрасли и в целом экономики региона», — подчеркнул Кондратьев.

Объем инвестиций — 1,8 млрд рублей. Запуск нового промпарка позволит создать почти 200 рабочих мест. Также реконструируют объекты для размещения резидентов и модернизируют дороги и инженерные коммуникации.

«Намерены реализовать проект в течение пяти лет. Это обеспечит локализацию производства железнодорожных вагонов. Добьемся этого за счет привлечения резидентов, которые производят продукцию, используемую при изготовлении вагонов, и размещения других вспомогательных производств», — сказал Вилорик Борисов.

Во встречах также приняли участие вице-губернатор Александр Руппель, министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

Международную промышленную выставку «Иннопром» проводят с 8 по 11 июля в Екатеринбурге. Страной-партнером выставки в этом году стали Объединенные Арабские Эмираты. Главная тема — «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». На форуме работает стенд Краснодарского края общей площадью 250 кв. м. Продукцию собственного производства представляют 19 промпредприятий и разработчиков Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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