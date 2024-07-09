Кондратьев принимает участие в промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев планирует провести несколько встреч и переговоров.

«Нахожусь в столице Урала — Екатеринбурге. Здесь проходит крупнейшая промышленная выставка «Иннопром». Краснодарский край представляют предприятия в области машиностроения, металлообработки и энергетики», ― рассказал губернатор.

«Иннопром» продлится до 11 июля. На форуме работает стенд Кубани общей площадью 250 кв. метров. Высокотехнологичную продукцию собственного производства представляют 19 промышленных предприятий и разработчиков Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выставка «ИННОПРОМ-2024» открылась 8 июля. На ней свою продукцию представят российские и зарубежные производители в области машиностроения, энергетики, металлургии, промышленной автоматизации, IТ и фармацевтики. На стенде Кубани состоялся ряд стратегических сессий с участием представителей федеральных и региональных органов власти. Краевая экспозиция стала также площадкой для заключения ряда инвестиционных соглашений о развитии или создании обрабатывающих производств и промышленной инфраструктуры региона.