Кондратьев прилетел в Москву для участия в послании президента России Федеральному собранию
Политика
21.02.2023 10:53
Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля в Москве в Гостином дворе. Трансляцию планируют начать в 12:00.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прилетел в Москву, чтобы принять участие в одном из основных политических мероприятий страны.
«Владимир Владимирович Путин впервые за два года выступит с посланием Федеральному собранию. Оно определит стратегию внутренней политики России и позицию нашей страны по международным проблемам», — написал Кондратьев в Telegram.
В послании президента страны Федеральному собранию примут участие представители правительства и Совета Федерации, депутаты Госдумы, главы регионов, участники специальной военной операции и общественники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Послание Путина Федеральному собранию — 2023: где и во сколько смотреть?
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