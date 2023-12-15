Кондратьев пригласил гостей выставки «Россия» на День Краснодарского края

В Москве на ВДНХ продолжает работу выставка «Россия», где представлены все достижения страны за последние годы.

На выставке 15 декабря пройдет масштабное представление Кубани. Ожидается, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратится с приветствием к посетителям. Затем артисты известного на весь мир Кубанского казачьего хора выступят для гостей.

«На выставке «Россия» сегодня День Краснодарского края. Покажем и расскажем о традициях и достижениях нашего региона на ВДНХ в Москве. Приглашаю всех, кто будет в столице, посетить наш стенд», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Также на стенде региона известный путешественник Константин Мержоев расскажет о своей экспедиции по России. Здесь же после обеда презентуют ультрасовременный культурно-деловой центр «Геленджик Арена». Около 15:00 на стенде Кубани разыграют путевку в Сочи.

Кроме того, гости стенда Краснодарского края смогут пообщаться с известными уроженцами и жителями Кубани. К примеру, певец и шоумен Андрей Григорьев-Аполлонов презентует промо-ролик полнометражного фильма, в котором участвовали солисты группы «Иванушки International». Подарки присутствующим обещает подарить Баба-яга из «Сочи Парка. Посетителям раскроют секреты курортной съемки фильма «Чебурашка». Гости выставки-форума оценят вкусы кубанских продуктов — в зоне питания будут угощать мороженым и изысканным блюдами.

Еще в этот день презентуют линейку интерьерных ароматов под названием «Курорты Краснодарского края». Их разработали специально для выставки-форума «Россия».

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