Абсолютное большинство гостей выставки «Россия» испытывают гордость за страну

На выставке «Россия» социологи собрали оценки посетителей о том, что они увидели. В рамках первого обсуждения Высшая школа экономики представила экспресс-отчет о ходе выставки.

Содержание выставки очень понравилось 85% респондентов. 87% гостей высоко оценивают качество мероприятий выставки. Практически все — 97% отметили, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться Россией.

Больше половины опрошенных заявили, что реальные впечатления превзошли ожидания. Одними из самых частых ответов на вопрос про впечатления о выставке были слова о патриотизме, единстве и сплоченности.

На выставке респондентам также задавался вопрос о будущем российской молодежи, 93% опрошенных считают, что у молодых людей в России есть возможности для раскрытия своего потенциала.

Совместное исследование ЭИСИ, НИУ ВШЭ и ИНСОМАР было проведено среди 1293 посетителей международной выставки-форума «Россия».

Кстати — уже в эту пятницу 15 декабря — на выставке-форуме «Россия» пройдут Дни Краснодарского края. Они развернутся на стенде региона.