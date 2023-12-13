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Абсолютное большинство гостей выставки «Россия» испытывают гордость за страну

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/absolyutnoe-bolshinstvo-gostej-vystavki-rossiya-ispytyvayut-gordost-za-stranu
Абсолютное большинство гостей выставки «Россия» испытывают гордость за страну
Фото Юлии Симатовой, «Кубань 24»

На выставке «Россия» социологи собрали оценки посетителей о том, что они увидели. В рамках первого обсуждения Высшая школа экономики представила экспресс-отчет о ходе выставки.

Содержание выставки очень понравилось 85% респондентов. 87% гостей высоко оценивают качество мероприятий выставки. Практически все — 97% отметили, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться Россией.

Больше половины опрошенных заявили, что реальные впечатления превзошли ожидания. Одними из самых частых ответов на вопрос про впечатления о выставке были слова о патриотизме, единстве и сплоченности.

На выставке респондентам также задавался вопрос о будущем российской молодежи, 93% опрошенных считают, что у молодых людей в России есть возможности для раскрытия своего потенциала.

Совместное исследование ЭИСИ, НИУ ВШЭ и ИНСОМАР было проведено среди 1293 посетителей международной выставки-форума «Россия».

Кстати — уже в эту  пятницу 15  декабря — на выставке-форуме «Россия» пройдут Дни Краснодарского края. Они развернутся на стенде региона.

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