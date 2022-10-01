Кондратьев: при освоении земель сможем увеличить производство вина в два раза
Об импортозамещении на рынке винодельческой продукции в стране журналистам рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона отметил, что принятый в 2019 году закон позволил максимально отказаться от импортного виноматериала, сохранить виноградопригодные земли. Эти земли, напомнил губернатор, защитили от перевода в другие категории.
«На наш край приходится треть виноградников России. Самые большие площади заложены в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Темрюкском и Крымском районах. Сейчас это более 79 тыс. га виноградопригодной земли. Из них более 50 тыс. га еще свободны. При освоении мы сможем увеличить производство винограда в три раза. Винодельческой продукции — минимум в два раза. Сегодня Кубань производит 42% всего российского вина и 43% шампанского. Кубань в числе первых субъектов России стала выпускать вина защищенного географического указания и наименования. С 2016 года их доля увеличилась с 2% до 30%», — рассказал Вениамин Кондратьев.
По словам губернатора, в 2022 году планируется собрать 220-225 тыс. т винограда. Этого объема будет достаточно, чтобы произвести порядка 220 млн декалитров винодельческой продукции.
«Чтобы обеспечить виноградарские предприятия посадочным материалом, в крае создали три питомниководческих хозяйства. Сегодня они закрывают потребность в посадочном материале на 65% и могут производить до 4 млн саженцев в год. С учетом освоения новых земель наши питомники должны производить не менее 8,5 млн саженцев ежегодно, и мы придем к этому. Важно, что отрасль стабильно получает господдержку. В этом году это более 731 млн рублей из бюджетов разных уровней», — сообщил Кондратьев в интервью ТАСС.
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