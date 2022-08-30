Кабмин намерен поддержать рекламу российского вина на билбордах

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Парламентарии предложили разрешить рекламу отечественного вина на билбордах вдоль дорог и светящихся экранах по ночам. Касается это не всей территории страны, а лишь южных регионов, где развита винодельческая промышленность.

Законопроект внесли в Госдуму в феврале 2022 года. В марте его предварительно рассмотрели, после чего направили в ведомства для формирования отзыва правительства. По мнению депутатов, реклама будет способствовать развитию виноградарства и виноделия, увеличению производства качественной продукции. Также это позволит повысить узнаваемость отечественных напитков.

Проект отзыва правительства направили на согласование профильному вице-премьеру Виктории Абрамченко. Сообщается, что в документ включили и предложение ФАС о рекламе отечественного вина на стадионах во время различных соревнований, кроме детско-юношеских.

Однако не все приняли подобные предложения положительно. Например, в Минтрансе и Минздраве заявили, что реклама вина вдоль дорог может повлиять на динамику ДТП и тяжесть их последствий. В Министерстве транспорта добавили, что жизнь и здоровье людей имеют приоритет перед экономическими интересами, пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники.

«Несовершеннолетние увидят наружную рекламу вдоль дорог, а также на стадионах, что является вовлечением в потребление алкоголя и административным правонарушением по одноименной ст. 6.10 КоАП РФ», — отметил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По мнению эксперта, меру объясняют необходимостью повышения культуры потребления вина, но это нелогично — напитки хотят продвигать именно в тех регионах, где их и так производят, где о них уже известно.

Профильные ведомства считают, что этот законопроект важен с точки зрения развития винного туризма — людям будет легче составлять свой маршрут в южных регионах, используя четкие ориентиры по пути.

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