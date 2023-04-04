Кондратьев: при освобождении Славянского района погибли более 18 тыс. советских бойцов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 апреля напомнил о 80-летии освобождения Славянского района от немецко-фашистских захватчиков.

Славянский район находился в оккупации восемь месяцев. Полностью освободить район удалось утром 4 апреля 1943 года.

«Отвоевывать родную землю у захватчиков пришлось в непростых условиях. Враг отчаянно сопротивлялся и не желал сдаваться без боя. Это был последний его оборонительный рубеж перед «Голубой линией». От рук фашистов только в станице Славянской погибло 550 мирных граждан и расстреляно 435 советских военнопленных. А при освобождении района пали смертью храбрых более 18 тыс. бойцов Красной армии», — написал Кондратьев в Telegram.

Славянский район немецко-фашистские войска оккупировали в августе 1942 года. После освобождения станицы Славянской врагов выдворили из станицы Анастасиевской. Затем от захватчиков освободили хутора Ханьков, Прикубанский и Коржевский. Особенно сложные бои шли в направлении Анастасиевская — Темрюк. Красная армия пыталась прорвать укрепленную «Голубую линию» обороны у хутора Свистельников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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