Кондратьев: президент четко обозначил стоящие перед регионами и губернаторами задачи
Главные для региона итоги послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
По его словам, центральное место в послании президента заняли направленные на улучшение жизни граждан приоритеты, несмотря на важнейшие внешнеполитические задачи по безопасности.
«Президент четко обозначил задачи, стоящие перед регионами и губернаторами. Развитие экономики — это основа качества жизни людей. Все программы и мероприятия, которые мы запланировали, могут быть выполнены только при наполненности бюджета. И сегодня для этого есть все возможности», — сказал Вениамин Кондратьев.
Кроме того, глава Кубани добавил, что важно поддерживать местных предпринимателей с их продукцией и товарами. Также помогать им укрепиться на внутреннем рынке края и страны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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