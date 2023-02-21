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Кондратьев: президент четко обозначил стоящие перед регионами и губернаторами задачи

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-prezident-chetko-oboznachil-stoyashhie-pered-regionami-i-gubernatorami-zadachi
Кондратьев: президент четко обозначил стоящие перед регионами и губернаторами задачи
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Главные для региона итоги послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, центральное место в послании президента заняли направленные на улучшение жизни граждан приоритеты, несмотря на важнейшие внешнеполитические задачи по безопасности.

«Президент четко обозначил задачи, стоящие перед регионами и губернаторами. Развитие экономики — это основа качества жизни людей. Все программы и мероприятия, которые мы запланировали, могут быть выполнены только при наполненности бюджета. И сегодня для этого есть все возможности», — сказал Вениамин Кондратьев.

Кроме того, глава Кубани добавил, что важно поддерживать местных предпринимателей с их продукцией и товарами. Также помогать им укрепиться на внутреннем рынке края и страны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев заявил, что озвученные Путиным меры поддержки дадут новые возможности для экономического роста.

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