Кондратьев принял участие в церемонии инаугурации президента Абхазии Гунбы

Бадра Гунба 2 апреля вступил в должность президента Абхазии и принес присягу на верность своему государству.

В церемонии инаугурации приняла участие делегация из России: первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, а также главы регионов, среди которых губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край и Абхазию связывают общая история, многолетние добрососедские отношения. В этом году соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве исполнится 16 лет. Вениамин Кондратьев выразил надежду, что взаимоотношения между Кубанью и Абхазией будут только укрепляться, тем более задел для этого создан.

«Сегодня туристов точно хватит и на побережье Краснодарского края, и Крыма, и Абхазии. Мы должны сохранить свой уровень развития, продолжать улучшать услуги и сервис для отдыха. Уверен, что Абхазия будет делать то же самое. В совокупности мы обеспечим для отдыхающих современное Черноморское побережье. Все будет на мировом уровне. Это очень важно для жителей нашей страны», — сказал Кондратьев.

«То есть мы не конкуренты, а партнеры?» — спросил у главы региона директор медиахолдинга «Кубань 24» Александр Руденко.

«Мы однозначно партнеры, мы должны оценивать и рассматривать друг друга именно в рамках партнерских отношений. Если мы добьемся того, что туристы будут путешествовать из Абхазии в Крым через Краснодарский край и обратно из Крыма в Абхазию, то это уже другой уровень отдыха в целом на Черноморском побережье», — отметил Кондратьев.

Ранее Бадра Гунба занимал должность вице-президента республики. Избирательная кампания шла достаточно бурно, тем не менее жители Абхазии сделали свой выбор. При явке в 70% Бадра Гунба набрал 54,7% голосов.

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