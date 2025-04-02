Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем единения народов России и Беларуси

День единения народов России и Беларуси отмечают 2 апреля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона в соцсетях.

Как подчеркнул глава Кубани, дружба и сотрудничество между Россией и Беларусью основаны на общей истории, богатых культурных связях и взаимном уважении.

«Краснодарский край и Республика Беларусь поддерживают партнерские отношения в сфере машиностроения, сельском хозяйстве, промышленности. Благодаря этому активно развиваем нашу экономику, применяем передовые технологии в агропроме, науке и инновациях, изучаем лучшие практики в различных отраслях жизнедеятельности», — написал Кондратьев в Telegram.

Также губернатор отметил, что страны объединяет не только общая история, но и большие планы на будущее.

«Уверен, мы и дальше будем участвовать в совместных проектах на благо наших народов. Пусть дружба крепнет, а партнерство приведет к новым успехам!» — сказал Вениамин Кондратьев.

Читайте также: Вениамин Кондратьев провел совещание по реализации нацпроектов на Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.