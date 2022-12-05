Кондратьев представил новых вице-губернаторов Краснодарского края

Глава Кубани Вениамин Кондратьев объявил о назначениях своих заместителей 5 декабря на расширенном планерном совещании.

Новыми заместителями губернатора стали Сергей Власов, Андрей Прошунин и Роман Лузинов. Кондратьев отметил, что для него в команде важны люди, которые несмотря ни на что смогут добиться результата.

«Сергей Власов в должности вице-губернатора будет курировать строительство, архитектуру, ГО и ЧС. Он хорошо понимает задачи, которые ставят перед нами жители. Андрей Прошунин займется вопросами ТЭК и ЖКХ. От их решения напрямую зависит качество и комфорт жизни. Роман Лузинов продолжит наводить порядок в сфере имущественных отношениях и природных ресурсах. Уверен, мои заместители выполнят все поставленные задачи», — сказал Кондратьев.

Сергей Власов родился 19 сентября 1991 года в Боровичах Новгородской области. В 2013 году он окончил Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского, а в 2016 году прошел повышение квалификации по строительству и эксплуатации зданий и сооружений специального и общевойскового назначения. В период с 2008 по 2019 год служил в ВС РФ. С апреля 2020 года работал в главном управлении строительства Кубани. С декабря 2021 года возглавлял его.

Андрей Прошунин родился 8 января 1970 года. Выпускник Краснодарского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск. Также он окончил КубГАУ по специальности «Юриспруденция». С 1998 по 2011 год служил в органах внутренних дел. Позже занимал руководящие должности в краевой администрации. С декабря 2020 года по декабрь 2021 года занимал посты заместителя и первого замминистра ТЭК и ЖКХ Кубани. В декабре прошлого года возглавил ведомство.

Роман Лузинов родился 5 сентября 1992 года в Баку в Азербайджане. В 2014 году окончил КубГАУ по направлению «Юриспруденция». С 2011 по 2017 год работал в краевом отделении «Ассоциации Молодых Предпринимателей России», ООО «СтройТехЭксперт», ООО «Хоум Центр». Также был замгендиректора МУП «Парки, инвестиции, туризм», директором дворца спорта «Олимп» и депутатом гордумы Краснодара VI и VII созывов. С ноября 2021 года занимал пост замглавы Краснодара, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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