Кондратьев представил Кубань на выставке «Иннопром: Центральная Азия» в Ташкенте

На промышленной выставке инновационные решения представили 12 кубанских компаний.

Стенд Краснодарского края посетили заместитель председателя Правительства РФ — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев. Мантуров отметил высокие достижения предприятий края, а также акцентировал внимание на деятельности Фонда развития промышленности Краснодарского края.

«Губернатор края лично контролирует эту работу, и каждый год вкладывает средства в докапитализацию Фонда развития промышленности. Это является хорошим показателем», — подчеркнул министр.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что сейчас объем краевого Фонда достиг 7,2 млрд рублей. Он добавил, что при софинансировании Фонда регион получает значительные средства, способствующие росту промышленности. Помимо этого, подчеркнул глава региона, кубанские компании с помощью Фонда могут получить льготный заем под 4% годовых и направить средства на модернизацию, создание производств.

«Мы эти преференции активно используем для развития отрасли. И сегодня Кубань — это не только аграрный, курортный край, но и развитый промышленный регион», — подчеркнул губернатор.

Кубань участвует в выставке «Иннопром: Центральная Азия» с 2021 года. За это время 36 краевых предприятий заключили контракты более чем на 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Узбекистане 22 апреля открылась Международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия». Она будет проходить до 24 апреля включительно.