Кондратьев представил двух финалистов проекта «Герои Кубани»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 ноября в своих соцсетях рассказал о финалистах кадрового конкурса для участников СВО Дмитрии Бородине и Павле Артемьеве.

Дмитрий Бородин из Новороссийска отправился на спецоперацию в качестве добровольца в 2022 году. Там он служил командиром взвода огневой поддержки, выполнял боевые задачи на Херсонском и Луганском направлениях. Военнослужащий вывел разведгруппу из тыла врага без потерь, за что получил медаль Суворова.

Дмитрий Бородин занимается волонтерской деятельностью и доставляет гуманитарную помощь. Сейчас он интересуется внутренней политикой Краснодарского края.

Павел Артемьев из Краснодара с начала спецоперации возил гуманитарную помощь в зону боевых действий, а в 2023 году отправился на фронт добровольцем. Его назначили командиром разведывательно-ударной роты, где он при помощи беспилотников выявлял технику врага и помогал ее уничтожать.

Павел Артемьев награжден медалью «За храбрость» II степени. Сейчас он хочет попробовать себя в сфере дорожного хозяйства и транспорта.

«Спасибо нашим защитникам за подвиги во имя Родины. Желаю им интересной стажировки и успехов в карьере!», — написал Кондратьев в Telegram.

