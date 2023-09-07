Кондратьев: предприятия получают инструменты для роста, что ускоряет развитие экономики всей Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в интервью рассказал, как успехи кубанских предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» отражаются на экономике региона.

По словам главы Кубани, с 2019 по 2022 год суммарный экономический эффект от участия предприятий края в нацпроекте достиг порядка 50 млрд рублей.

«Любая компания хочет выпускать больше продукции, наращивать выручку, при этом не увеличивать штат сотрудников. Но не все знают, как это сделать на практике. У нацпроекта «Производительность труда» есть конкретный ответ. На предприятие заходит команда экспертов и внедряет новый алгоритм работы. Обучают персонал бережливым технологиям, организации рабочего места, устраняют слабые звенья в технологических цепочках и предлагают способы оптимизации. Все это без финансовых затрат со стороны компании», — рассказал губернатор.

Он отметил, что для предприятий также предусмотрели различные меры господдержки: льготные займы, налоговые преференции и субсидии.

«Они получают реальные инструменты для роста, а в результате ускоряется развитие отраслей экономики всего края. Могу сказать, что каждый вложенный рубль нацпроекта приносит 92 рубля и обеспечивает ежегодный прирост ВРП на 1,33%», — сказал Вениамин Кондратьев.

Также глава региона подчеркнул, что по числу участников нацпроекта «Производительность труда» Краснодарский край лидирует среди российских регионов.

«К 2024 году производительность труда на средних и крупных предприятиях в промышленности, АПК, транспортировке и хранении, строительстве увеличится не менее чем на 5% к предыдущему году. В результате вся экономика Кубани станет еще более эффективной и устойчивой», — заявил губернатор.

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