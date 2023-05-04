Кондратьев: предприятие по производству кваса в Староминском районе занимает ведущие позиции на юге РФ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 мая в ходе рабочей поездки в Староминском районе посетил предприятие ООО «Прибой».

Глава региона отметил важность использования на предприятии кубанских ингредиентов. По его словам, при производстве нужно применять современные технологии, стараться удешевить продукцию, сохраняя ее высокое качество.

В этом году предприятие открыло единственный в России завод полного цикла производства кваса. Здесь используют натуральное сырье и отечественное оборудование, которое полностью автоматизировано. Также для развития промышленного туризма по территории начнут проводить экскурсии, доложили губернатору.

Сейчас на предприятии работают около 90 человек. Здесь выпускается «Квас Староминский», который занимает более четверти регионального рынка в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области. Также этот напиток успешно реализуют в Крыму и Астрахани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», также Вениамин Кондратьев посетил в ходе рабочей поездки по Староминскому району посетил торговый дом «МТЗ-Северо-Запад».