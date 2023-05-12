Кондратьев предложил увеличить грантовую поддержку НКО более чем в два раза — до 500 млн рублей

Такое предложение губернатор Кубани Вениамин Кондратьев внес во время пленарного заседания Общественной палаты Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев отметил, что сейчас нет важнее задачи, чем поддержка бойцов в зоне СВО и их семей.

«В эту работу уже активно включились некоммерческие организации региона, которые делают большое и значимое дело. В текущем году мы предусмотрели для них более 240 млн рублей грантовой помощи. Предлагаю увеличить эту сумму на 2024 год до 500 млн рублей», — сказал глава региона.

На Кубани поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям оказывает Центр развития гражданского общества Краснодарского края. В прошлом году провели 5 грантовых конкурсов губернатора Кубани. Более 200 проектов получили свыше 230 млн рублей. Еще 134 региональные инициативы получили 205 млн рублей из федерального Фонда президентских грантов.

По словам председателя Общественной палаты Краснодарского края Любови Поповой, кубанские НКО, которые планируют принять участие в региональных и федеральных конкурсах, могут получить поддержку.

«В 2022 году Общественная палата поддержала 161 проект. За первый квартал 2023 года — еще 37», — добавила Любовь Попова.

Гранты выделяют на реализацию культурных, образовательных и других социально значимых инициатив. В прошлом году большую поддержку получили направленные на помощь участникам СВО и их семьям проекты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев принял участие в расширенном пленарном заседании Общественной палаты Краснодарского края. На встрече обсудили итоги работы в 2022 году и реализацию приоритетных направлений в текущем году.