Кондратьев: Общественная палата объединяет людей и выстраивает прямой диалог между властью и жителями

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в расширенном пленарном заседании Общественной палаты Краснодарского края.

На встрече обсудили итоги работы в 2022 году и реализацию приоритетных направлений в текущем году. Вениамин Кондратьев отметил, что Общественная палата выстраивает прямой, открытый диалог между властью и жителями.

«У вас очень важная задача — обозначить волнующие жителей вопросы и предложить их решения. Все это напрямую влияет на настроение и качество жизни в регионе. Благодарен общественникам за работу с молодежью, участие в подготовке краевых законов, контроль за реализацией госпрограмм и нацпроектов», — сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев также выразил уверенность в том, что совместная работа позволит справиться со всеми вызовами времени и сохранить стабильность в непростых экономических и геополитических условиях.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко поблагодарил председателя Общественной палаты Краснодарского края за совместную работу.

«От вас мы получаем объективную информацию о состоянии гражданского общества в муниципальных образованиях, в различных отраслях реального сектора экономики. Здесь нам помогают профсоюзы и отраслевые ассоциации», — сказал глава кубанского парламента.

Председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова сообщила, сейчас одним из ключевых направлений работы стала поддержка участников специальной военной операции и их семей. Любовь Попова отметила, что общественные палаты работают в контакте с властью, с предпринимателями, жителями, ветеранскими организациями, общественными объединениями и благотворительными фондами.

Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко вручили представителям Общественной палаты региона награды. Медали «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» II и III степени вручили четверым представителям. Еще четверо получили почетные грамоты администрации края. Благодарностями губернатора награждены 13 человек, еще шестеро получили благодарности председателя ЗСК, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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