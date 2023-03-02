Владимир Коробчак представит Краснодарский край в Общественной палате РФ

Зампредседателя Общественной платы Краснодарского края Владимира Коробчака избрали путем тайного голосования на внеочередном пленарном заседании ОП КК.

В июне заканчивается срок полномочий VII состава Общественной палаты РФ. В состав палаты входят 40 кандидатов, предложенных президентом РФ, 89 представителей общественных палат субъектов страны и 43 представителей общероссийских общественных объединений и НКО.

«По аналогии с депутатами — представителями регионов в Государственной Думе, в ОП РФ работают представители региональных общественных палат. В следующий созыв ОП РФ войдут и представители палат новых регионов РФ. Ошибочно думать, что столица России существует отдельно от всех остальных ее субъектов. Именно благодаря тому, что в органах власти и общественных объединениях представлены наши земляки, проблемы в самых разных сферах жизни решаются быстрее: как частные, так и системные. Нас слышат. Коллеги из ОП РФ уже поддержали множество инициатив кубанских общественников. И мы будем продолжать эту работу», — сказала председатель краевой общественной палаты Любовь Попова.

Общественные палаты субъектов избирают одного представителя из своего состава путем тайного альтернативного голосования. В 2020 году в состав ОП РФ избрали Владимира Коробчака.

В ОП РФ он возглавляет рабочую группу по вопросам оптимизации порядка подготовки водителей транспортных средств. Также является членом комиссии ОНК, членом комиссии с правом совещательного голоса по ЖКХ, строительству и дорогам.

В текущем году его кандидатуру выдвинула на голосование Любовь Попова. Вторым кандидатом был председатель краевого отделения организации «Российский Красный крест» Евгений Стешенко. За Коробчака проголосовали 28 членов палаты, за Евгения Стешенко — 8.

«Дорогие коллеги, я благодарю вас за оказанное мне доверие. Представлять краевую Общественную палату на Федеральном уровне это большая честь и ответственность», — цитирует Коробчака пресс-служба ОП КК.

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