Кондратьев предложил сократить до 3 месяцев срок подключения газовых заправок к сетям газораспределения

В Павловском районе 21 апреля спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудили вопросы развития рынка газомоторного топлива.

Виктор Зубков подчеркнул, что сейчас необходимо делать ставку на газомоторную технику и обратился к руководителям регионов, в которых есть газозаправочные станции, с просьбой приобретать за бюджетные деньги именно технику на газе.

«Закупка транспорта на бензине убыточна. Надо работать с бизнесом, рассказывать о преимуществах. В этом плане хорошо работает Краснодарский край. На территории региона действует 28 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, 18 из них — «Газпром». Средняя загрузка превышает 40%», — сказал Виктор Зубков.

Он подчеркнул, что для Кубани, как ведущего сельскохозяйственного региона, этот вопрос является особенно актуальным, так как аграрии и так несут много затрат на семена и удобрения. Использование газомоторного топлива поможет сократить эти затраты.

Вениамин Кондратьев отметил, что развитие рынка газомоторного топлива должно идти в двух направлениях: пропорционально должно расти количество станций и транспорта.

«Со своей стороны, мы с 2019 года ввели запрет на покупку техники на другом топливе в пользу газомоторного. Перевод сельхоз транспорта на природный газ — приоритетная задача. В машинах на экологичном топливе нуждаются и курортные территории, особенно Сочи. Постепенно этот переход произойдет. До конца 2024 года планируем охватить сетью газовых заправок все районы Кубани. Они будут доступны в любой точке края», — добавил глава региона.

Вениамин Кондратьев также отметил, что для ускорения развития рынка газомоторного топлива в регионе используют все доступные инструменты господдержки. С 2022 года инвесторам для строительства газовых заправок предоставляют землю в аренду без торгов. При переводе техники на природный газ кубанцы могут получить компенсацию. До конца 2025 года на эти цели предусмотрели 53 млн рублей.

По словам губернатора, сдерживающим фактором является длительный срок подключения газовых станций к газопроводам. По договору он составляет 2 года. Вениамин Кондратьев предложил сократить срок подключения до 3 месяцев и внести соответствующие изменения в правила техприсоединения к сетям газораспределения.

«Кроме того, в крае есть 27 «закрытых» газораспределительных станций и сейчас к ним невозможно подключить заправки. По инвестпрограмме «Газпрома» реконструкция станций запланирована на 2025-2026 годы. Просим рассмотреть возможность переноса срока на более ранний период», — добавил губернатор Кубани.

Виктор Зубков заверил, что окажет содействие в решении этих вопросов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 21 апреля на трассе М-4 «Дон» в станице Павловской ввели в эксплуатацию новую газозаправочную станцию. Всего в Краснодарском крае в 19 городах и районах уже работают 28 газовых заправок. Газовые заправки в регионе строят за счет федеральных субсидий по госпрограмме «Развитие энергетики», а также средств инвесторов. Также действует региональная подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива Краснодарского края» краевой госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса».