Кондратьев пожелал выпускникам удачи на ЕГЭ по русскому языку

Этот экзамен сдают более 23,6 тыс. выпускников.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил уверенность, что каждый выпускник справится с задачами.

«Главное — верить в себя и свои знания. Пусть экзамен пройдет успешно и принесет заслуженные результаты. Желаю удачи!» — отметил глава региона.

Для экзамена задействовали 134 пункта проведения на базе школ во всех городах и районах Кубани, 19 пунктов организовали на дому по медицинским показаниям выпускников.

Экзамен начнут в единое время во всех пунктах — в 10:00. Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 30 минут, для участников с ОВЗ экзамен продлят до 5 часов.

Экзаменационная кампания пройдет до 5 июля. ЕГЭ в этом году сдают 26 тыс. участников, включая 23,5 тыс. одиннадцатиклассников. С вопросами по организации и проведению ЕГЭ на территории Кубани можно обращаться по номеру +7(918)189-99-02, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: по всей стране 23 мая стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Его открыли экзамены по географии, литературе и химии. В Краснодарском крае тестирование прошли более 6 тыс. одиннадцатиклассников.