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Выпускники Кубани начали сдавать ЕГЭ: нововведения этого года и даты пересдачи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vypuskniki-kubani-nachali-sdavat-ege-novovvedeniya-etogo-goda-i-daty-peresdachi
Видео канала «Кубань 24»

По всей стране 23 мая стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Его открыли экзамены по географии, литературе и химии. В Краснодарском крае тестирование прошли более 6 тыс. одиннадцатиклассников.

Экзамен проходил в 67 пунктах во всех городах и районах Кубани. Всего же ЕГЭ этим летом в крае будут сдавать 26 тыс. человек.

Всем выпускникам предстоит преодолеть два обязательных испытаниях:

  • 28 мая сдать русский язык,
  • 31 мая — математику базового или профильного уровней.

От высшего учебного заведения зависит количество предметов по выбору.

Так, 4 июня пройдут экзамены по обществознанию и физике.

На информатику и устный экзамен по иностранному языку отвели два дня — 7 и 8 июня.

Основной марафон завершат 11 июня биология, история и письменный иностранный язык.

Есть еще резервные даты для пересдачи предметов по уважительным причинам:

  • 13 июня — география, литература, обществознание, физика;
  • 17 июня — русский язык;
  • 18 июня — история, химия, иностранные языки: английский, испанский, китайский, немецкий, французский (устная часть);
  • 19 июня — биология, информатика, иностранные языки: английский, испанский, китайский, немецкий, французский (письменная часть);
  • 20 июня — математика (базовый и профильный уровни);
  • 21 июня — по всем учебным предметам.

Второй шанс дается тем, кто по уважительным причинам не смог сдать ЕГЭ в основной период.

Уважительные причины:

  • Плохое самочувствие во время экзамена;
  • Есть нарушения в день экзамена, которые подтвердила комиссия;
  • Совпали даты сдачи экзаменов по выбору;
  • Запланированное лечение, подтвержденное документально;
  • Участие в международных и российских спортивных соревнованиях или олимпиадах;
  • Предстоящая воинская служба, переезд на постоянное место жительства за границу или обучение за рубежом.

Перед сдачей ЕГЭ психологи рекомендуют не забывать о правильном питании, режиме сна и прогулках на свежем воздухе. Прогулки на улице насыщают мозг кислородом и помогают расслабиться.

Нововведение этого года — возможность пересдать один предмет по выбору до начала приемной кампании в вузы. Так, если выпускник сдал экзамен, но результатом недоволен, он может его пересдать.

Однако школьники не смогут выбрать лучший результат. В этом случае баллы за первый экзамен аннулируются. Пересдать один предмет по выбору можно будет 4 и 5 июля.

Подробную информацию о ЕГЭ можно узнать на сайте министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также в группе «Государственная итоговая аттестация на Кубани» в социальных сетях или по телефону горячей линии: +7-918-189-99-02.

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