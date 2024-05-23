Выпускники Кубани начали сдавать ЕГЭ: нововведения этого года и даты пересдачи

По всей стране 23 мая стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Его открыли экзамены по географии, литературе и химии. В Краснодарском крае тестирование прошли более 6 тыс. одиннадцатиклассников.

Экзамен проходил в 67 пунктах во всех городах и районах Кубани. Всего же ЕГЭ этим летом в крае будут сдавать 26 тыс. человек.

Всем выпускникам предстоит преодолеть два обязательных испытаниях:

28 мая сдать русский язык,

сдать русский язык, 31 мая — математику базового или профильного уровней.

От высшего учебного заведения зависит количество предметов по выбору.

Так, 4 июня пройдут экзамены по обществознанию и физике.

На информатику и устный экзамен по иностранному языку отвели два дня — 7 и 8 июня.

Основной марафон завершат 11 июня биология, история и письменный иностранный язык.

Есть еще резервные даты для пересдачи предметов по уважительным причинам:

13 июня — география, литература, обществознание, физика;

17 июня — русский язык;

18 июня — история, химия, иностранные языки: английский, испанский, китайский, немецкий, французский (устная часть);

19 июня — биология, информатика, иностранные языки: английский, испанский, китайский, немецкий, французский (письменная часть);

20 июня — математика (базовый и профильный уровни);

21 июня — по всем учебным предметам.

Второй шанс дается тем, кто по уважительным причинам не смог сдать ЕГЭ в основной период.

Уважительные причины:

Плохое самочувствие во время экзамена;

Есть нарушения в день экзамена, которые подтвердила комиссия;

Совпали даты сдачи экзаменов по выбору;

Запланированное лечение, подтвержденное документально;

Участие в международных и российских спортивных соревнованиях или олимпиадах;

Предстоящая воинская служба, переезд на постоянное место жительства за границу или обучение за рубежом.

Перед сдачей ЕГЭ психологи рекомендуют не забывать о правильном питании, режиме сна и прогулках на свежем воздухе. Прогулки на улице насыщают мозг кислородом и помогают расслабиться.

Нововведение этого года — возможность пересдать один предмет по выбору до начала приемной кампании в вузы. Так, если выпускник сдал экзамен, но результатом недоволен, он может его пересдать.

Однако школьники не смогут выбрать лучший результат. В этом случае баллы за первый экзамен аннулируются. Пересдать один предмет по выбору можно будет 4 и 5 июля.

Подробную информацию о ЕГЭ можно узнать на сайте министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также в группе «Государственная итоговая аттестация на Кубани» в социальных сетях или по телефону горячей линии: +7-918-189-99-02.