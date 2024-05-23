Выпускники Кубани начали сдавать ЕГЭ: нововведения этого года и даты пересдачи
По всей стране 23 мая стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Его открыли экзамены по географии, литературе и химии. В Краснодарском крае тестирование прошли более 6 тыс. одиннадцатиклассников.
Экзамен проходил в 67 пунктах во всех городах и районах Кубани. Всего же ЕГЭ этим летом в крае будут сдавать 26 тыс. человек.
Всем выпускникам предстоит преодолеть два обязательных испытаниях:
- 28 мая сдать русский язык,
- 31 мая — математику базового или профильного уровней.
От высшего учебного заведения зависит количество предметов по выбору.
Так, 4 июня пройдут экзамены по обществознанию и физике.
На информатику и устный экзамен по иностранному языку отвели два дня — 7 и 8 июня.
Основной марафон завершат 11 июня биология, история и письменный иностранный язык.
Есть еще резервные даты для пересдачи предметов по уважительным причинам:
- 13 июня — география, литература, обществознание, физика;
- 17 июня — русский язык;
- 18 июня — история, химия, иностранные языки: английский, испанский, китайский, немецкий, французский (устная часть);
- 19 июня — биология, информатика, иностранные языки: английский, испанский, китайский, немецкий, французский (письменная часть);
- 20 июня — математика (базовый и профильный уровни);
- 21 июня — по всем учебным предметам.
Второй шанс дается тем, кто по уважительным причинам не смог сдать ЕГЭ в основной период.
Уважительные причины:
- Плохое самочувствие во время экзамена;
- Есть нарушения в день экзамена, которые подтвердила комиссия;
- Совпали даты сдачи экзаменов по выбору;
- Запланированное лечение, подтвержденное документально;
- Участие в международных и российских спортивных соревнованиях или олимпиадах;
- Предстоящая воинская служба, переезд на постоянное место жительства за границу или обучение за рубежом.
Перед сдачей ЕГЭ психологи рекомендуют не забывать о правильном питании, режиме сна и прогулках на свежем воздухе. Прогулки на улице насыщают мозг кислородом и помогают расслабиться.
Нововведение этого года — возможность пересдать один предмет по выбору до начала приемной кампании в вузы. Так, если выпускник сдал экзамен, но результатом недоволен, он может его пересдать.
Однако школьники не смогут выбрать лучший результат. В этом случае баллы за первый экзамен аннулируются. Пересдать один предмет по выбору можно будет 4 и 5 июля.
Подробную информацию о ЕГЭ можно узнать на сайте министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также в группе «Государственная итоговая аттестация на Кубани» в социальных сетях или по телефону горячей линии: +7-918-189-99-02.