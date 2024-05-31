Кондратьев пожелал выпускникам удачи на ЕГЭ по математике

Экзамен базового уровня сдают 12,5 тыс. человек, профильного — порядка 11 тыс.

«Наши выпускники продолжают сдавать единые государственные экзамены. Сегодня им предстоит выполнить задания второго обязательного предмета – математики. Верю, что ребята справятся достойно. Желаю успеха!», — отметил Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Экзамен начнется в 10:00 в 152 пунктах по всему региону, 18 из них организованы на дому по медицинским показаниям выпускников. Объективность проведения экзамена в пунктах проконтролируют 514 общественных наблюдателей и 65 студентов Российского Союза Молодежи. Дистанционно из Ситуационного информационного центра за ходом ЕГЭ будут следить 148 онлайн-наблюдателей.

Экзаменационная кампания продлится до 5 июля. ЕГЭ в этом году сдают 26 тыс. участников, в том числе 23,5 тыс. одиннадцатиклассников. С вопросами по организации и проведению ЕГЭ на территории края можно обращаться по номеру +7(918)189-99-02, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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