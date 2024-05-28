Более 23 тыс. выпускников написали ЕГЭ по русскому языку в Краснодарском крае

Одиннадцатиклассники по всей стране начали сдавать экзамены, 28 мая они написали ЕГЭ по русскому языку. Это один из обязательных предметов.

В период ЕГЭ перед входом в школы все выпускники проходят через рамки металлодетектора. Также они измеряют температуру и обрабатывают руки. С собой разрешается приносить только черную гелевую ручку и паспорт.

Сам экзамен включает 27 заданий и состоит из двух частей — тест на знание правил и письменная работа. На его выполнение предусмотрели 3,5 часа. Для выпускников важно справиться с волнением, и для этого у каждого есть свои ритуалы.

«Утром я обязательно встала с левой ноги. Сейчас, когда буду заходить, обязательно три раза надо постучаться в деревянную дверь и зайти с левой ноги. Сама уверена в том, что я знаю это все. Готовилась в течение двух лет, должна все знать», — делится выпускница Виктория Плотникова.

На экзамене в каждой аудитории предусмотрели сплит-системы и кулеры с водой. Выпускникам разрешается принести с собой лекарства, если требуется, и перекус. За ходом экзамена в этом году в крае следят более 500 общественных наблюдателей и примерно 60 волонтеров-студентов.

«Мы следим за школьниками, за тем, чтобы не было никаких списываний, чтобы никто ничего не пронес. И поэтому мы сидим в аудиториях, наблюдаем за каждым из них. Стараемся делать это очень внимательно», — рассказывает общественный наблюдатель Анастасия Чифранова.

Камеры видеонаблюдения установлены во всех аудиториях. Прямая трансляция идет на портале «Смотри ЕГЭ».

«Ровно в 10:00 начинается печать полностью индивидуального комплекта. Они печатаются в аудитории, выдаются под видеонаблюдением, и работа выполняется под видеонаблюдением. И тут же в аудитории происходит сканирование материалов после завершения работы», — говорит начальник отдела оценки качества образования и ГИА минобра Кубани Марина Бойкова.

Русский язык в этом году — самый популярный предмет на Кубани. Его написали 25 тыс. человек. Математику базового уровня выбрали более 12 тыс. выпускников, почти столько же хотят написать профильную математику. Обществознание выбрали чуть меньше школьников — 11 тыс.

Что касается первого экзамена, его результаты будут известны не ранее 14 июня.