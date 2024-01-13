Кондратьев поздравил журналистов Кубани с Днем российской печати

Профессиональный праздник работников средств массовой информации отмечают ежегодно 13 января. На Кубани зарегистрированы 125 газет, 28 журналов, 88 радиоканалов, 16 телеканалов и 288 сетевых изданий.

Глава региона отметил, с Днем российской печати обычно поздравляют не только сотрудников газет, но всех, кто обеспечивает Краснодарский край актуальной, правдивой и качественной информацией.

«Формируя информационное поле края в современном мире, сотрудники наших печатных изданий, радиостанций, телеканалов, а также интернет-ресурсов осваивают цифровые технологии и пробуют новые форматы общения с аудиторией, обеспечивают диалог между обществом и властью. При этом они не забывают о своих главных профессиональных принципах — сообщать проверенную информацию вовремя и беспристрастно», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Вениамин Кондратьев также подчеркнул, что сейчас в зоне особого внимания аудитории военкоры, которые, рискуя жизнью, находятся рядом с защитниками на передовой.

Глава региона поблагодарил журналистов за верность профессии, мастерство и активную гражданскую позицию.

Каждый месяц сайты, страницы в соцсетях краевых и районных СМИ посещают 12 млн читателей, а газеты общий тираж газет превышает 900 тыс. экземпляров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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