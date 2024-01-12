Кондратьев поздравил прокуроров Кубани с профессиональным праздником

День работника прокуратуры в России отмечают 12 января. В честь профессионального праздника в Краснодаре прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Глава региона отметил, что по итогам прошлого года Кубани удалось добиться роста экономики, в том числе, благодаря профессиональной работе прокуроров. Краснодарский край вошел в топ-регионов РФ с лучшим инвестиционным и деловым климатом.

«Труд прокуроров — основа правопорядка в обществе. Каждый из вас нацелен на результат — на защиту интересов, прав жителей и гостей. В прошлом году мы приняли 18,6 миллионов туристов. Люди едут со всей России потому что знают, что здесь безопасно», — сказал Кондратьев.

Губернатор добавил, что благодаря прокуратуре в крае удается решать проблемы с обманутыми дольщиками.

Главный прокурор Кубани сказал, что сотрудники ведомства пресекают уничтожение лесов и нелегальную застройку в регионе, а также делают все необходимое для защиты бизнеса.

По итогам 2023 года по искам прокуратуры в государственную казну обратили десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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