Кондратьев поздравил журналистов Кубани с Днем российской печати

Губернатор Вениамин Кондратьев 13 января посетил краевой Дом журналистики и встретился с сотрудниками кубанских СМИ, с которыми обсудил развитие отрасли.

Глава региона отметил, что в этом году кубанская журналистика отметит 160 лет со дня выхода в крае первой газеты. С тех пор СМИ прошли серьезный путь.

«Сегодня вас объединяет главное — профессионализм, стремление быть объективным и честным. Вы также должны взять на себя ответственность за край и страну, подниматься выше собственных амбиций, чтобы противостоять фейкам, затрагивать волнующие людей проблемы, рассказывать о настоящих героях. Быть близкими к людям, понятными и интересными», — сказал глава региона.

Вениамин Кондратьев поблагодарил присутствующих на встрече журналистов за преданность делу и принципиальность. Он подчеркнул, что власть и СМИ вместе отвечают за стабильность в регионе.

На встрече также обсудили финансирование отрасли и поддержки районных СМИ, участие редакций в грантовых конкурсах и вопросы помощи молодым журналистам. Кроме того, прошло награждение журналистов. Благодарность Президента России объявили старшему корреспонденту филиала редакции «Российской газеты» Анне Юрковой. Телеоператора-постановщика телерадиокомпании «НТК» Александра Кащеева наградили медалью «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» III степени.

Почетные звания «Заслуженный журналист Краснодарского края» присвоили замгендиректора «Кубанских новостей» Александру Волошину, заместителю главного редактора «Вольной Кубани» Сергею Капрелову, заместителю главного редактора «АиФ на Кубани» Федору Пономареву. Двоих работников отрасли наградили почетной грамотой администрации Краснодарского края, 14 человек получили благодарность губернатора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Дом кубанской журналистики открыли 13 января в историческом здании на пересечении улиц Красноармейской и Гоголя. Его посетили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, его заместитель Анна Минькова и глава департамента информационной политики края Галина Жукова.