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В Краснодаре открыли Дом кубанской журналистики

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otkryli-dom-kubanskoj-zhurnalistiki
Видео t.me/kondratyevvi

Дом кубанской журналистики открыли 13 января в историческом здании на пересечении улиц Красноармейской и Гоголя. Его посетили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, его заместитель Анна Минькова и глава департамента информационной политики края Галина Жукова.

«Сегодня в День российской печати открыли в Краснодаре Дом кубанской журналистики. Это здание с вековой историей в центре города. Уверен, Дом станет местом встреч и обмена опытом, споров и обсуждений», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что на первом этаже Дома есть интересный музей истории кубанской журналистики. Кроме того, в здании расположены большой конференц-зал для мероприятий и коворкинг. Над реставрацией Дома кубанской журналистики работали одни из лучших специалистов России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Дом кубанской журналистики открыли в здании, являющемся объектом культурного наследия. Его реконструировали по поручению губернатора Краснодарского края. В здании провели реставрацию фасадов, устройство деревянных перекрытий, перегородок, монтаж кровли, установили блочный тепловой пункт, а также установили окна и двери и выполнили внутреннюю отделку помещений.

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