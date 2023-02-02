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Кондратьев поздравил жителей с 80-летием победы в Сталинградской битве

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-zhitelej-s-80-letiem-pobedy-v-stalingradskoj-bitve
Кондратьев поздравил жителей с 80-летием победы в Сталинградской битве
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сталинградская битва стала одной из крупнейших в Великой Отечественной войне. С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года советские войска обороняли город от немецко-фашистских войск.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях опубликовал поздравление.

«Вся страна сегодня празднует 80-летие победы в Сталинградской битве. Она стала переломным моментом в Великой Отечественной войне, а город на Волге — символом мужества и воинской доблести наших солдат. Город был практически стерт с лица земли, но к великой русской реке фашисты так и не вышли. В Сталинграде была одержана не только военная, но и решающая морально-нравственная победа: любовь к Родине одержала победу над ненавистью, злобой и агрессией захватчиков. Свидетели и участники тех событий живут и в нашем крае. Низкий вам поклон за самоотверженность и отвагу, за Сталинград и Родину, которую вы спасли. Вечная слава защитникам Сталинграда и вечная память павшим на полях сражений великой битвы!», — написал Кондратьев в Telegram.

Разгром врага на сталинградском направлении стал решающим и позволил переломить ход войны. Советская армия захватили стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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