Кондратьев поздравил жителей Кубани с Рождеством Христовым

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в богослужении в Свято-Екатерининском кафедральном соборе.

Божественную литургию провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. Богослужение посетили глава Кубани Вениамин Кондратьев, вице-губернаторы Александр Власов и Александр Топалов, глава Краснодара Евгений Наумов и православные прихожане. Прямая трансляция велась в прямом эфире телеканалов «Кубань24» и «Краснодар».

«Всех православных верующих поздравляю со светлым Рождеством Христовым. Этот праздник всегда наполнен особым смыслом—— светом любви и верой в лучшее, милосердием и состраданием, душевным общением с близкими людьми. Он объединяет всех верующих Кубани вокруг христианских ценностей, дарит нам радость и надежду. И пусть со светом рождественской звезды в наши дома придут счастье, мир, добро, здоровье, благополучие и достаток», — написал Кондратьев в Telegram.

Праздничные мероприятия 7 января пройдут в разных районах Краснодара. С 11:30 до 13:00 крестный ход пройдет от Дома культуры Западного округа, по проспекту Чекистов, 31 до храма Рождества Христова.

В 15:00 на Соборной площади для детей пройдет Рождественская елка. В 17:00 начнется вечернее богослужение.

Божественная литургия в храме Рождества Христова состоится 8 и 9 января в 7:40, в 17:00 —вечернее богослужение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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