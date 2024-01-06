Кондратьев поздравил митрополита Василия с Рождеством Христовым

«Поздравляю вас с первым Рождеством в сане митрополита Екатеринодарского и Кубанского. Вы уже многое сделали для края. Уверен, что сделаете еще больше, потому что есть желание и возможности. Та часть Кубани, где вы были епископом — Армавир и Лабинск — вас любит, а теперь будет уважать и весь наш Краснодарский край», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

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