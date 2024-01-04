«Кубань 24» в прямом эфире покажет Рождественское богослужение с митрополитом

Праздничные богослужение в честь одного из главных православных праздников — Рождества Христова пройдут во всех храмах Краснодарского края 6 и 7 января.

Главное Рождественское богослужение Кубани состоится 7 января в 0:00 в Свято-Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре. Его возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

Трансляцию божественной литургии в Екатерининском соборе в прямом эфире покажет телеканал «Кубань 24». Трансляция начнется 6 января в 23:45. Ее можно будет посмотреть в эфире, а также на сайте и в социальных сетях телеканала.

Кроме того, 7 января в 15:00 на Соборной площади организуют Рождественскую елку для детей. В 11:30 состоится крестный ход по проспекту Чекистов. Верующие пройдут от Дома культуры Западного округа до храма Рождества Христова, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.