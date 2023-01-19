Кондратьев поздравил жителей Кубани с праздником Крещения Господня
Православные верующие 19 января отмечают Крещение Господне. Праздничные богослужения проходят в храмах Краснодарского края. Верующие могут совершить омовения в специально подготовленных купелях.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с праздником.
«Это один из самых главных праздников для православных христиан. Он укрепляет веру, вдохновляет на милосердие и доброту. Дарит нам надежду на лучшее и символизирует духовное возрождение. Желаю всем семьям Кубани счастья, здоровья, мира и благополучия!» — написал глава региона в Telegram.
В Краснодарском крае для крещенских купаний в 2023 году определили 135 мест для купаний — 80 водоемов и 55 купелей. В местах омовений оборудовали места для переодевания и установили палатки с обогревом. Рядом с купелями и водоемами дежурят врачи и спасатели. Возле мест омовений установили специальные ограждения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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